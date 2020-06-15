【禁室365天】遊艇性愛場口極迫真惹熱議　男主角開腔揭幕後真相

「波蘭首部情色電影」《禁室 365 天》（365 DNI或365 Days）早前在全球Netflix上線，成功榮登世界各地熱門排行榜。而戲中男、女主角在遊艇長達約3分鐘的性愛場面過份逼真，讓不少網民猜測兩人是「假戲真做」。早前男主角開腔回應大家的揣測。

《禁室 365 天》由Michele Morrone及Anna Maria Sieklucka主演。（《禁室 365 天》劇照）

由Michele Morrone及Anna Maria Sieklucka主演的《禁室 365 天》是改編自波蘭作家Blanka Lipińska的同名暢銷小說。故事講述女主角到意大利西西里慶祝生日，但卻遭到當地黑手黨領袖的男主角綁架，還要強迫她在365天內愛上他。雖然黑手黨領袖威脅女主角要在特定時間內愛上他，但他卻非常紳士，在沒有得到女方的允許下，他甚麼都不會做，直到女方在遊艇上要求他為止。

Massimo綁架了女主角Laura，強迫她在365天內愛上他。（《禁室 365 天》劇照）

兩人長達在戲中3分鐘的遊艇性愛場口自然成為網絡熱話，皆因兩人全裸，但卻又看不見「穿崩」或借位鏡頭，於是傳出兩人是「假戲真做」，而男主角Michele Morrone早前回應網民的質疑。粉絲單刀直入問Michele Morrone「你跟Anna的性愛戲是真的嗎？」，男主角先以幽默的方式回應這問題「這看起來像真嗎？」而該名粉絲續問「說實話，你跟Anna產生的化學反應看起來是真實。」之後Michele Morrone終於認真回答：「這看起來是真因為我們是好演員，我們都知道這是假，那不會是真。你們覺得是真，但實際上沒有可能，所以這不是真的。」

遊艇性愛場口長達３分鐘，而這幕被不少網民認為是「假戲真做」。（《禁室 365 天》劇照）

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除此之外，《禁室 365 天》攝影師Bartek Cierlica早前都接受外國傳媒《Variety》訪問，談及戲中性虐及性愛場口如何拍攝。他表示：「這部電影中的每場性愛戲都是不同，而關係在發展，這始於對未知及誘惑的恐懼。由純粹性虐的性愛演變成愛情。」他希望觀眾可以與女主角一齊參與引誘男主角的遊戲上，並從中發現她的性慾及慾望。

《禁室 365 天》成為全球熱話，也讓女主角一脫成名。（《禁室 365 天》劇照）

另外，Bartek Cierlica又透露電影拍攝的計畫：「我們希望盡量讓他們可不見攝像機，讓他們演出，所以拍攝時間確實非常長。我們為他們營造最親密的氛圍，我們甚至把在場的工作人員減至最低。」最後Bartek Cierlica透過手持攝影機跟著男、女主角的動作，並以最美的角度把這一刻以呈現給觀眾：「我們希望這場戲真實，我們希望觀眾聽到他們的耳語、沉重的呼吸，我們同時希望展現出汗水及激情。要把這場戲拍得真實及自然，但不要成為色情片。」

最後，Bartek Cierlica指與Barbara Bialowas及Tomasz Mandes兩位導演商討了好多，並設下重要目標：「我們不想電影變成色情片，但同時想保留原著的味道。」他指這是今次拍攝上最大的挑戰。

《禁室 365 天》成為全球熱話，男、女主角自然成為網絡熱話。（《禁室 365 天》劇照）

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