韋史密夫新戲改編黑奴真人慘事　一幅相證實當年奴隸被虐打險死

韋史密夫（Will Smith）將會主演一部動作驚悚片《Emancipation》（暫譯《解放黑奴》），故事改編自真人真事，基於奴隸Peter的慘痛經歷，當年一張他的背部被鞭打的照片，或者你我都看過，但到底Peter的悲慘故事是如何？

韋史密夫（Will Smith）將會主演一部動作驚悚片《Emancipation》（暫譯《解放黑奴》）。（Getty Images）

《Emancipation》以真實故事為基礎，主角是以一名飽受折磨後逃到美國南方的奴隸黑人Peter為重心，1863年一幅被稱為「被鞭打的背脊」的照片首次登上英國《獨立報》時，看到傷疤就想像到他們的遭遇的虐待是何等悲慘。

照片證實了美國奴隸制，讓世人知道美國奴隸制的殘酷，這張相傳遍了全世界。據說因為這幅相，更令法國等國家拒絕從南方購買棉花，也推動了廢奴運動。

電影《Emancipation》由《刺客教條》的Bill Collage編劇，韋史密夫主演，這件真人真事悲劇發生於路易斯安娜州的種植園，Peter是那裡的奴隸，經常受到虐打，被種植園的監工狠狠抽打後定險死，他決逃往北方，之後加入了聯合軍。

韋史密夫亦會在新作擔任製作人。（Getty Images）

新作會以上述歷史作背景，是一部動作驚悚片，也牽涉很多的情感，Peter為逃避奴隸主人而進行的死亡之旅。故事將聚焦在Peter死裡逃生的故事，全靠自己的堅持和能力，途中曾經用洋蔥掩蓋自己的氣味，避過帶著狗的追捕者，更赤腳在沼澤中生存了10天。

據外媒報道，電影由《邊緣特訓》（Training Day）名導安東尼奎克（Antoine Fuqua）執導，韋史密夫也會有份做製作人，將於明年年頭開拍，電影的風格會接近《亞波卡獵逃》以及《復仇勇者》。