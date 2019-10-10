【雙子任務】韋史密夫強行「回春」演年輕版　「要改埋中佬口吻」

電影《雙子任務：疊影危機》，講到韋史密夫（Will Smith）飾演的特工亨利，打算退出江湖，但被神秘的年輕特工追殺，隨即發現追殺自己的竟是跟自己一模一樣嘅年輕版小克。為咗呢場重頭戲拍攝，劇組安排了500人的特效團隊，幫韋史密夫回春，而當自己重溫「年輕」的演出後，只有一個反應︰「尷尬到唔敢睇！」

現年51歲的韋史密夫，在戲中就演回同一年紀，並打算退休。（《雙子任務：疊影危機》劇照）

口音都要留意

對於呢幕演出，韋史密夫表示除了演技要調整外，仲有3方面要塑造亨利和小克的不同。首先要將自己51歲的中佬口吻，改得後生啲。雖然是同一個人，但始終係活在兩個環境時空的角色，所以韋史密夫刻意用不同的方式及口音講對白，為兩個角色創造出細微而重要的差別。

成套戲，有一半時間要帶住呢個鏡頭演戲。（《雙子任務：疊影危機》劇照）

強逼重溫舊作「真係尷尬到唔敢睇！」

動作方面，中佬的動作當然唔會快得過後生，但另一注意是風格。身為退役特工的亨利，所接受的訓練也比較陳舊，格鬥方式就有如拳擊手般，韋史密夫還表示：「亨利絕不會起腳踢人！」相反小克被培育成「殺人武器」，不會自我設限，打鬥風格就像MMA自由搏擊一樣，為求勝利花招百出。

韋史密夫更坦言導演李安，曾經向他提出一項演出要求，令他勁尷尬。「他叫我不要演得那麼好，事關今次是飾演23歲的自己，所以導演特別找了我年輕時的演出給我重溫，我真係尷尬到唔敢睇！」

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500人後製團隊

至於為了營造這個後生版韋史密夫，李安率領近500人的視覺特效團隊，耗費超過兩年時間精心打造，利用動態捕捉及電腦數碼影像，重塑出後生版韋史密夫。咁當事人見到年輕的自己重現銀幕，又有咩感覺呢？「望住23歲的自己，感覺很奇異，起初聽起來覺得很型，但當你真正見到成品，就會非常震撼，它會觸動到你的內心。」今次韋史密夫分身除了利用頂尖電腦技術，還必須親身上陣演出兩次：首先演一次亨利，然後戴上一身動態捕捉的裝備，再於同一場景演繹小克，認真大陣仗！