【禁室365天】盤點霸道男主十八禁冧女金句：我要對你為所欲為

近期在Netflix上架的波蘭十八禁電影《禁室365天》（365 Days）成為網民熱話， 雖然電影評分欠佳，但霸道總裁愛上平凡女子的設定就受到一眾「絲打」追捧。

男主角Michele Morrone飾演的意大利黑手黨頭目，深情之餘又不失霸氣，明明是將女主角非法禁錮，但又令女觀眾都想被囚禁埋一份，除了靚仔與六嚿腹肌，一堆聽到人毛管戙的三級冧女金句亦叫人相當受落，小編現整理出每一句精警對白，各位絲打企穩呀！

「教我怎麼對你溫柔」，外貌粗獷雄糾糾的男主角深情地對女主說出這句話，聽到真係企唔穩。（電影海報）

劇情講述女主角Laura男友及好友飛到意大利西西里慶祝生日，期間被一名神秘男子擄走，原來對方是當地黑手黨大佬Massimo，5年前中槍瀕死時見過Laura一面，一直對她念念不忘，想不到5年後能夠再次見面，決定先禁錮再培養感情，對女主角開出「365日內愛上我」的條件。

靚仔做咩都係霸氣，唔靚仔一早報咗警啦。（電影截圖）

Massimo是個高富帥又深情，重遇Laura後立即與現任女友分手，為了討好Laura而對她千依百順，雖然偶爾會禁不住慾火調戲Laura，但一直堅守著等Laura愛上他才上床。終於，有次Laura跌落海Massimo幾乎捨命救她，令Laura願意獻身，二人隨即打得火熱，Massimo更以光速向女方求婚，Laura亦發現自己懷孕，以為可以開花結果，豈料Massimo的仇家追殺Laura，生死未卜，結局停留在Massimo跪地流淚的畫面。

結局女主生死未卜，男主跪地痛哭，大家等續集啦。（電影截圖）

《禁室365天》被指類似《格雷的五十道色戒》，都係十八禁同輕SM，但網民話前者畫面更激。（電影截圖）

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正所謂「橋唔怕舊、最緊要受」，雖然《禁室365天》的劇情頗老土，但勝在夠肉麻，擁有無敵Package的男主角臉不紅、耳不熱地頻頻向女主發冧功，公主抱、壁咚、強吻樣樣齊，會擔心女主身體，又會呷醋女主著得太少布，爆出一句又一句非凡人會講的說話，唔止女主角，一眾在螢幕前的「絲打」都暈晒大浪。

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