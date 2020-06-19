《東邪西毒》《東成西就》重映　王家衛親自推薦︰失戀睇呢套先

時隔27年，兩部分別由導演、監製的《東邪西毒：終極版》和《射鵰英雄傳之東成西就》於台灣重映。在全球仍為防疫而努力的同時，王家衛導演特別拍攝影片隔空向台灣觀眾問好。對於兩部電影同時重映「自己打自己」，他妙答：

有朋友問我應該先看哪一部？我的建議是，如果你在談戀愛，我推薦你看《東邪西毒》，這樣可以更加珍惜；如果你剛好失戀，應該去看《東成西就》，一笑可以解千愁。在這個非常時期，只能用這種方式向大家問好，感謝所有的新知舊雨，祝大家觀影愉快，平安圓滿。 王家衛

+ 13 + 12 + 11

這兩部電影囊括張國榮、林青霞、梁家輝、梁朝偉、劉嘉玲、張學友、張曼玉、王祖賢、鍾鎮濤、葉玉卿等10位巨星主演，當年因拍攝時程的關係，趕不上預計要拍《東邪西毒》上下集的計劃，因此其中1部改為喜劇，由劉鎮偉執導，並讓這幾位巨星同時趕拍。

對此，劉鎮偉導演早前受訪時也大爆料，因為一部戲極盡搞笑、而另一部則極盡淒美，而演員又在兩部戲中角色大洗牌，讓他們都快要人格分裂。他說：「同1天要連拍2部片，拍《東邪西毒》大家都一臉苦相，而拍《東成西就》就是玩瘋了，非常開心，好像精神分裂一樣。》尤其是當年既要扮演盲劍客又要變身搞笑香腸嘴的梁朝偉，更曾不知所措地說：『我有點不知道我自己是誰。』

劉鎮偉近年拍的作品都大不如前。（微博圖片）

喜劇神片《射鵰英雄傳之東成西就》描述金輪國王妃與表哥歐陽鋒為霸占江山，聯手毒害國王，卻找不到傳國玉璽。糊塗國師屈服淫威，查出玉璽在前往九宮山求助的三公主手裡，歐陽鋒便乘火箭金靴追趕。天曉得靴子意外掉落，一腳插死剛出關的王重陽，他懇求路過的三公主找到師弟周伯通代為報仇。逃到九宮山的三公主邀師弟黃藥師與師妹相助，再加上苦戀表妹的洪七、找到真心人才能成仙的段智興，一場與歐陽鋒的生死亂鬥即將蓄勢待發。

經典武俠作《東邪西毒：終極版》則描述在茫茫大漠，時間如流動的沙。歐陽鋒失去戀人後孤身隱居沙漠，以職業殺手維生。日復一日，在他身邊出現的黃藥師、慕容燕、盲劍客、洪七、桃花，彼此交織出一場愛恨纏繞的戰爭。這場戰爭沒有勝利者，喝下名為「醉生夢死」的酒，讓所有曾經相濡以沫的人，從此相忘於江湖。上述兩片將於6月19日在台重映。

+ 10 + 9 + 8

延伸閱讀：

我們一家人+／熱愛繁體中文 西班牙男網路推台文化美食

劉德華線上慶生撩粉「心肝寶貝」 秀女兒畫作根本神童

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】