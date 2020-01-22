【月光寶盒25年】二當家係王家衛御用副導　一人分飾三角暗戀星爺

周星馳神作之一《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》今年公映25週年，「Only you can take me取西經～」、「苦海～翻起愛恨～在世間～難逃命運～」、「曾經有一份真誠的愛情放在我面前，我沒有珍惜，等我失去的時候我才后悔莫及，人世間最痛苦的事莫過於此。」句句金句都在影迷心中留下難以磨滅的印象，直到今時今日都有人不時提起。 但整套電影除了星爺和劉鎮偉外，其實仲有一位幕後大功臣！

周星馳的孫悟空應該是最經典。（《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照）

劉鎮偉王家衛班底有淵源

還記得當年星爺憑《賭聖》成名，兼提名香港電影金像獎最佳男主角，令他對該戲的編劇和導演劉鎮偉信任有嘉。後來兩人更曾成立電影公司拍攝《西遊記》系列，可見二人關係並不簡單。而其實劉鎮偉跟大導演王家衛份屬老友，江湖傳聞當年王家衛的《東邪西毒》拍攝嚴重超資，惹起投資者不滿，要全班人馬急急拍攝一部賀歲片《東成西就》去解決資金問題，當時執導的正是劉鎮偉。所以二人的拍攝班底類近，其中飾演二當家一角的，正是王家衛的御用副導演江約誠先生。

二當家：「幫主，我一輩子都是盲，最有眼光就是跟着幫主您。」說畢就吐血而「死」。（劇照）

《阿飛正傳》《春光乍洩》副導

大家對《西遊記》中，看似有點同性傾向的二當家會有印象嗎？這正是江約誠的演出。他在戲中對至尊寶情深如一，縱使經常被叫彈開，但都繼續黐埋去，最後更捨身相救，為至尊寶犧牲都在所不惜。據知拍攝《西遊記》時，並沒有完整劇本，大部分都是劉鎮偉提供一個大概構想，再即時執行，其中江約誠便是具體展現他腦中所想的一人。

其實江約誠本身都是導演，作品有《賭王》、《城市女獵人》，比較少人認識。反之他當過副導演以及製片工作的，就以王家衛作品為主。製片的包括《東邪西毒》（1994）、《重慶森林》（1994）、《2046》（2004），至於副導的工作就有《旺角卡門》（1988）、《阿飛正傳》（1990）、《新精武門1991》（1991）、《重慶森林》（1994）、《春光乍洩》（1997）等等。屬於王家衛、劉鎮偉等人的御用副導演，有時更會親身上陣！近年較少在港工作，據知在內地仍有從事拍攝工作。

由江約誠再扮演500年後的人，報吳孟達考到狀元：「狀元到！」動作、神情以及說話依然咁gay！（劇照）

劉鎮偉跟江約誠兩人私交頗深，在工作上亦有很好的默契，不過他為人低調，一般來說只會參與幕後，鮮有出現在幕前，《西遊記》是他指導的作品中，演出最多的一部，他更一人分飾三角，盲炳、沙僧以及官員，非常落力！