41歲蕭瀟Keep得好似少女　轉型網紅微博擁百萬粉絲

在北京出生的蕭瀟，90年代尾在香港出道拍電影，之後轉戰台灣當歌手，亦拍過幾部偶像劇，後來再改名回港發展，但很快又淡出。

相信很多觀眾已淡忘蕭瀟，但她近年原來已返回內地生活，仲轉型當網紅，但更吸睛的是她由當年的清純鄰家女孩形象，變成典型網紅美女，似是進化了N個版本。

《追兇20年》的蕭瀟一臉清純。（電影截圖）

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1978年出生的蕭瀟，3歲時隨父母移民香港，14歲開始當兼職模特兒，1997年簽約「星工廠」唱片公司成為旗下歌手，並接拍第一部電影《追兇20年》，飾演被變態殺人謝君豪綁架囚禁多年的少女，由於長期不見天日，從沒與外界接觸，基本連如廁、進食等技能都沒有，角色有一家難度，以新人來說，蕭瀟的表現算不俗。

2009年蕭瀟改名「蕭希榆」回香港發展。（視覺中國）

不過往後蕭瀟沒有選擇留港發展，而是轉戰台灣當歌手，並接拍幾部偶像劇，吸納了不少人氣，可是一路發展平平，沒有大紅大紫，2009年更回流香港，改名「蕭希榆」，除了出唱片更推出性感寫真集，可是當年的寫真熱潮已經是「水尾」，改名亦對事業沒甚幫助，2012年後蕭瀟已淡出娛圈。

年過40的蕭瀟看上去仍像少女般年輕。（蕭瀟微博）

雖然多年來已無幕前演出，但蕭瀟在社交平台十分活躍，微博百萬粉絲，經常分享健身、美食及旅遊軼事，現年41歲的她保養得宜，外貌與身材仍像少女，獲大批網民激讚。不過，亦有人指出她的五官每每隨年月變化，比當年的樣子變化不少，大眼、高鼻加上瓜子臉，完完全全一副「網紅臉」。

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