【新蝙蝠俠】孖生型男加盟大戰　漫畫經典歹角「犯罪兄弟」將登場

由Matt Revees執導、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》（The Batman），3月4日導演在個人Twitter釋出3張最新的蝙蝠車，看起來有很多高端的裝備。 近日《蝙蝠俠》再有新演員落實加入大戰，據知一對孖仔Charlie Carver和Max Carver已經簽好約有份演出，不過目前未知兩人的角色定位，但已有報道提及二人將被賦予相當具份量的角色，更有機會飾演DC漫畫中已知的角色。

導演Matt Revees在個人Twitter公開3張最新的蝙蝠車照片。（Matt Revees Twitter照片）

漫畫中的犯罪兄弟又肥又矮又醜，今次請來孖生Charlie Carver和Max Carver加盟！（DC Comics）

Charlie Carver和Max Carver兩人皆是演員，今次更會加盟《蝙蝠俠》。（Getty Images）

外媒對此推測，要是Matt Revees改編自以往《蝙蝠俠》版本的話，Charlie Carver和Max Carver最有可能扮演的是Tweedledum和Tweedledee的犯罪兄弟，該角色在1943年首次出現在《Detective》漫畫中，事實上兩人是堂兄弟的關係，但因為看起來非常相似，所以經常被誤認為是孖生兄弟，今次找來他們來擔任該角色就最適合不過。

哥哥Charlie Carver身材簡直fit爆！（Charlie Carver IG）

Charlie Carver和Max Carver兩人皆是演員，早在2008年出道，在《靚太唔易做》（Desperate Housewives）中同樣本色出演做返孖生兄弟，其後更有出演《Teen Wolf》。兩人今年31歲雖是孖仔，不過有趣的是細佬Max是翌日凌晨出生，因此二人生日並非同一天，另外哥哥Charlie已公開自己是位男同性戀者。

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Max鮮有地曬出肌肉照。（Max Carver IG）

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教你點分哥哥Charlie Carver同細佬Max Carver：