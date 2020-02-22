【新蝙蝠俠】羅拔柏迪臣戰衣被嘲笨拙　揸戰車型不過3秒跣胎倒地

新版《蝙蝠俠》（Th Batman）由Matt Reeves執導，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，同劇更有Zoë Kravitz飾演「貓女」（Catwomen）。官方早前釋出一條「蝙蝠俠」上半身造型的360度全面睇影片，不過調色又紅又黑，加上放得很大兼只轉一圈就完了，誠意欠奉。22日外媒終於捕捉到「蝙蝠俠」的全身兼全新造型，就連蝙蝠車都有得睇！

導演Matt Reeves，在Twitter貼出一條由羅拔柏迪臣穿起蝙蝠俠新版戰袍的第一條短片。（影片截圖）

事實上曝光的影片和相片中的「蝙蝠俠」都不是羅拔柏迪臣，而是他的替身特技演員，雖然未有得睇他本人着起「蝙蝠俠」戰衣，不過「蝙蝠俠」的頭套蒙着大半塊面，影迷們可以先自行幻想一下。

新版蝙蝠俠最新造型以及戰車曝光！（Gastón Navarro圖片）

今次「蝙蝠俠」其中一架戰車「蝙蝠電單車」率先曝光，有網民指出該車看起來雖然簡潔但有點舊舊的感覺，事實上可以從漫畫的中找出類似片中的「蝙蝠電單車」，是個基於漫畫的基本設計，全黑車身，而車頭部分設有彎曲的蝙蝠耳。

有猜測Matt Reeves為了忠於漫畫，所以新版的初代蝙蝠電單車才有點舊舊的感覺。（DC Comics）

回到從漫畫探索時的模樣

網民笑指「蝙蝠電單車」簡單又舊，但其實是導演Matt Reeves的精心設計，因為他曾說過要把這個標誌性人物，帶回他起初從漫畫探索時的模樣，而現場照一出，證明他並不是在講笑。

當然，同樣有DC的影迷對Matt Reeves今次的決定不滿，目前看來與前作的蝙蝠戰衣相比，新版前臂裝束顯得很龐大，而且皮帶似乎有點笨拙。有指可能是想跟以往的「蝙蝠俠」劃清界線，又可能是太忠於原著，希望能以原始外觀來吸引更多粉絲，不過最主要的是重啟的「蝙蝠俠」是從角色的起源開始講起，所以在一開始車款較舊、戰衣笨拙都不是問題，因為他的所有東西都會隨着時間、劇情而變得更時尚且科技化。

似乎是因為天雨的關係，路面比較濕滑，令到電單車跣胎。（影片擷圖）

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「蝙蝠俠」揸戰車倒地片段：