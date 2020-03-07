【雷神奇俠4】女武神爆料　「蝙蝠俠」基斯頓比爾鐵定加盟演反派

Marvel Studios電影《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）由Taika Waititi執導、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）等人主演，電影將於今年下半年開拍。 年初曾傳出飾演過DC超級英雄「蝙蝠俠」（The Batman）的基斯頓比爾（Christian Bale）卸任後，會強勢加盟Marvel Studios，不過當期時就未有定案，近日「女武神」泰莎湯遜大爆料，為一眾影迷解謎！

「女武神」泰莎湯遜接受訪問時，大爆基斯頓比爾落實加盟兼做反派。（Entertainment Today擷圖）

泰莎湯遜在近日《Entertainment Today》的訪問中，透露最新演員名單，她指出基斯頓比爾將會加盟演出。基斯頓比爾在基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠》系列中扮演蝙蝠俠後，就沒有再演出過漫畫電影了。此前基斯頓比爾更有在訪問講到自己毫無意欲參演超級英雄電影，又明言自己除了《蝙蝠俠》和Christopher Reeve主演的《超人》外，沒有一套記得的超級英雄電影， 相信今次Marvel Studio請得郁基斯頓比爾，一定落了不少嘴頭同銀彈！

泰莎湯遜在《雷神奇俠4》會是新聖域界的主人，擔任新國王！（電影劇照）

泰莎湯遜更透露自己已睇過導演Taika Waititi《雷神奇俠4》的劇本，雖然不能爆太多料，但就講到今集會有新和舊面孔聚首，女武神（Valkyrie）將會是新聖域界（New Asgard）的國王，而基斯頓比爾更會扮演反派！雖然未有講明基斯頓比爾扮演的反派是甚麼角色，但已經足夠引起影迷熱烈討論！

明明基斯頓比爾講到自己冇興趣出演超級英雄，如今又落實加入《雷神奇俠4》，對影迷來說一定最開心！（電影劇照）

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