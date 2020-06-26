《花木蘭》受疫情影響上映一波三折　《TENET天能》延期至8月中

新冠肺炎（COVID19）疫情重擊今年電影票房，眾多荷李活新片延後檔期，好不容易可能在7月中旬起由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《TENET天能》打頭陣、陸續再有新的大片上檔，不料該片決定延到7月底推出，本來3月底要上映的迪士尼真人版《花木蘭》（Mulan），現在檔期排在7月24日，將取而代之成為新的第一炮，然而歐美媒體盛傳，迪士尼將再挪後該片的上映日期，只是還在研擬換到何時？等確定後就會對外公布。

《花木蘭》的推出一波三折，本來去年殺青後，各方期待將會是今年春季的話題大片，哪知新冠肺炎從中殺出。迪士尼本來決定照原定計畫上映，連美國、英國兩地的首映會都已舉辦，結果歐美疫情3月中起大爆發，迪士尼只有將《花木蘭》先撤下，再視情況排定新的檔期。

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眼看疫情應有機會在夏天趨緩，迪士尼也決定《花木蘭》7月24日起在全球各地上映，想不到新冠肺炎在美國首波流行還未結束，就算各地戲院將從7月中旬起重開，還是被要求「梅花座」、限制同場觀眾人數等，仍舊會對票房造成影響，況且美國民眾有很大比例對於再次走進戲院不能放心，連黑人名導Spike Lee都呼籲大家等特效藥和疫苗上市後再出門看片，或許也是《TENET天能》到最後還是延檔（8月12日）的原因，《花木蘭》也在伺機而動。

除了北美地區的困境外，另一個《花木蘭》難如期上片的原因在於中國大陸，影片題材和卡士的關係，中國大陸票房和美國同等重要，甚至尤有過之，至今中國大陸各地戲院與影城都還沒有要解封重開的跡象，《花木蘭》也不太可能不管中國大陸地區、先在其餘各國上映，使得7月24日檔期愈來愈有可能再改變。

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根據「The Hollywood Reporter」等娛樂網站的分析，迪士尼本身從開始到現在都不是很樂意《花木蘭》成為第一部要試探疫情期間市場反應的荷李活大片，之前有《TENET天能》先擋著，現在《TENET天能》押後到8月12日，他們也就想再往後調整。早先有人懷疑迪士尼有無可能比照某些新片，直接在Disney+上架、跳過戲院推出，但因《花木蘭》成本至少破億美元，過於昂貴，絕對不會這樣處理，觀眾應仍會在戲院欣賞得到，只是目前還在等迪士尼對於上片時機的最後考量。

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