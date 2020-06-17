《侏羅紀世界3》下月復工拍攝　環球影業7大防疫措施豪擲4000萬

荷里活經典電影之一《侏羅紀世界3》（Jurassic World: Dominion）由基斯柏特（Chris Pratt）主演，因受新冠肺炎影響，電影被迫停拍，眾星都要返回住處進行自我隔離，據外媒《Deadline》報道，《侏羅紀世界3》將會於7月6日返回英國復工，希望仍能趕及按原定計劃於2021年6月11日上映。

《侏羅紀世界3》預計會在2021年6月11日上映。（電影劇照）

據外媒《Deadline》報道，環球影業（Universal Studios）將會不計成本，製作出「超越政府安全標準」的拍攝環境，出盡全力確保劇組上下工作人員不會感染到新冠肺炎，目前更已斥資500萬美金（約3900萬港元）。

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《侏羅紀世界3》請出Sam Neill、Laura Dern以及Jeff Goldblum三位元老回歸。（電影劇照）

基斯柏特和女主角Bryce Dallas Howard將於短期內飛回英國，再依照政府規定進行14日自我隔離。事實上不少電影正等待英國政府批准復拍，如：《蝙蝠俠》、《怪獸與牠們的產地3》、《小魚仙》等等，而《侏羅紀世界3》將會請回昔日三位元老Sam Neill、Laura Dern以及Jeff Goldblum回歸，勾起影迷的集體回憶。

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