【禁室365天】男主角曾失婚退出娛圈做園丁　全裸演出成功翻身

波蘭十八禁情色電影《禁室365天》（365 Days）早前在Netflix上架，成為世界各地網民熱話，全因戲中出現多場令人咋舌的性愛場面，被指比《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列更大膽。

男主角Michele Morrone高大威猛、有型靚仔，戲中飾演霸道又深情的黑幫大哥，冧暈萬千女士，戲外的他原來經歷過失婚及事業低潮，幾乎要退出娛圈之際，放手一博在《禁室365天》全裸演出，結果一脫成名，即變世界級男神。

Michele Morrone全裸接拍《禁室365天》，結果比女主角更爆紅。（Michele Morrone Instagram）

現年29歲的Michele Morrone在意大利北部倫巴第出生，演舞台劇出身的他，2013年入行拍戲，演而優則唱的他更歌、影雙線發展，但一直未能走紅。2014年Michele Morrone與時裝設計師Rouba Saadeh結婚，婚後育有兩名子女，不過這段婚姻只維持4年。離婚後的Michele Morrone陷入人生低潮，更患上抑鬱症，他決定暫時退出娛圈，搬到一個只有1000人居住的村莊當上園丁。

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做人有時就是要置諸死地而後生，失去一切的Michele Morrone毅然接拍《禁室365天》，飾演對女主角一往情深的黑手黨大佬，有錢、有型仲有六嚿腹肌，不止成功令女主角傾心，連螢光幕前的女觀眾被他迷倒。《禁室365天》是波蘭首部三級片，2月在當地上映時創下票房紀錄，之後在Netflix上架吸引全球「絲打」注意，封他為新一代男神。原來靠拍三級片翻身的不限女演員，Michele Morrone證明男演員亦可以一脫成名。

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而近日有消息指，《禁室365天》將會開拍續集，其實數月前片商見電影在波蘭上映時大賣已有此打算，但受新冠肺炎影響而被迫擱置，現在疫情漸漸受控，續集將於明年開鏡，故事講述Michele Morrone飾演的Massimo有一孖生兄弟，性格十分惡劣，而女主角又遭到綁架，原來她患有斯德哥爾摩症候群，之前愛上囚禁她的Massimo，現在又會愛上綁匪，關係七國咁亂。