假如當年冇演「格雷女」？狄高達莊遜新戲做天后跟班　勾起音樂魂

《格雷的五十道陰影》狄高達莊遜（Dakota Johnson）在新戲《天后小助理 The High Note》中飾演流行天后Grace的小助理Maggie，她坦言，接下這部片就像圓夢：「如果當初沒有演戲的話，一定會去從事音樂產業的工作。」

《天后小助理》故事敘述Grace（Tracee Ross 飾）是一名流行樂天后，私人小助理瑪姬（狄高達莊遜飾）必須隨時跟上她老闆的腳步，更要滿足她所有的需求。Maggie每天都在洛杉磯替她的天后老闆跑腿，但是她仍然立志當一個以男性為中心的流行音樂圈內的製作人。

當Maggie遇到一名才華洋溢的音樂人David（Kelvin Harrison Jr. 飾）的時候，他們一起創作和錄製全新歌曲，Maggie就發現她受到追求夢想的渴望以及對Grace忠心這兩件事的感情拉扯。接下來發生了太多出乎意料的驚奇事件，就算Maggie這個小助理早已做好的萬全的準備，這些事件也即將永遠改變Maggie和Grace的人生。

狄高達莊遜和編劇Flora Greeson都非常熱愛音樂，她說：

音樂是我最喜愛也是我所了解的世界，此生最愛的就是音樂，甚至超越了電影。每當我看電影時，心態上總是在學習，但是當我聽音樂時，那是純粹的情感交流。 狄高達莊遜

按圖重溫狄高達莊遜在《格雷》系列中性感瞬間：

+ 10 + 9 + 8

「因此，讀到這部劇本的時候，內心非常激動，心想這真是太完美了，自己一直都非常熱愛音樂，如果當初沒有演戲的話，一定會去從事音樂產業的工作，這次能夠飾演Maggie這個角色對我來說，不僅是圓夢也藉此展現一下演出喜劇的實力。」

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