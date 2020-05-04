【復仇者聯盟】六大元祖成員再集結　齊齊高呼：I Love You 3000

受新冠肺炎疫情影響，《Nickelodeon兒童票選獎》（Nickelodeon Kids' Choice Awards）於美國時間昨晚（3日）改以線上直播形式舉行，全晚最大亮點要數六大「復仇者聯盟」（Avengers）元祖成員再次集結齊齊開Live現身，令大批影迷表示感動。

六大復仇者元祖成員再集結，相信所有Fans見到都會好感動。（影片截圖）

去年4月尾上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），於本屆《Nickelodeon兒童票選獎》勇奪「最佳電影」，上映一周年紀念又拿大獎，六大「復仇者聯盟」元祖成員再一次集結，一起現身開Live答謝觀眾，順便為對抗新冠肺炎的廣大觀眾打打氣。

呢個畫面真係有今生冇來世。（電影劇照）

直播由「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johnasson）打頭陣，之後出現的是「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）及「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner），然後「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）出現，自稱是「最強大的復仇者」，接著「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evan）現身反駁他，二人吵得面紅耳熱之際，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）出現了！令大家非常驚喜，後面仲有精彩又感人對話，想知就立即點擊下圖！