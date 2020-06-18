【復仇者聯盟4】再有刪減片段流出　古一暗示未完全擊敗魁隆

去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球大收，還成功奪走《阿凡達》（Avatar）保持近十年的全球最賣座電影寶座。沒料到事隔14個月，網上又再傳出電影還有一段刪減片段，而且關乎已化灰的魁隆。

魁隆會否在《復仇者聯盟4》後依舊回歸一直是影迷關心的話題。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在《復仇者聯盟4》中，當時超級英雄計劃透過量子隧道回到過去，務求在魁隆啟動無限手套前，提早獲得六顆無限寶石。其中一幕講述鐵甲奇俠、美國隊長、變形俠醫及蟻俠回到2012年的紐約，當時變形俠醫前往至聖所問古一借用時間寶石，而古一就同變形俠醫及觀眾解釋，如果在過去出錯，就會衍生另一條時間線，所以他們需要把物件交還，否則就會出現了如洛基的新時間線。

據了解，網上刪剪版跟電影版的內容非常不同。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

可是近日網上流傳出一段與電影版不同的版本，當時古一堅拒把時間寶石借給變形俠醫，並向他解釋即使她願意借出寶石，復仇者也只會徒勞無功。當時變形俠醫在這版本都對改變歷史存疑，所以古一嘗試說服變形俠醫接受現實：「如果有人死亡，他們將永遠死去。死亡是不可逆轉，但魁隆並非如此。你們失去的人還沒有死，他們只是暫時不存在，這代表他們可以回來，但代價非常大。」當時古一的神情非常輕鬆，坐在椅子上一邊喝酒一邊跟變形俠醫說。

當時電影版見到古一最後都把時間寶石交給變形俠醫。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

正因這刪減片段，有網民套用相同的理論，解釋即使鐵甲奇俠透過無限手套把魁隆及其成員化灰，這不等於他們已經死亡，就如古一所言「暫時不存在」。網民有此想法，是因為近日有外媒指Marvel電影宇宙計劃引入新反派Thane，他就是魁隆的兒子，或者他能夠救出父親，並父子檔找復仇者報仇。