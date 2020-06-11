【復仇者聯盟】外媒另類數據揭鐵甲奇俠非最佳　美國隊長僅排第四

謝洛美維納（Jeremy Renner）在Marvel電影宇宙中飾演的鷹眼，雖然是六名元祖復仇者之一，但其人氣度及討論度明顯都比其餘五名低。近日有外國傳媒嘗試幫鷹眼平反，指他對於Marvel Studios來說才是「最有價值」的復仇者。

鷹眼一直被認為是最弱的復仇者，這數據終於為他送上一份肯定。（《雷神奇俠》影片擷圖）

鷹眼首次出現在Marvel電影宇宙是在2011年上映的《雷神奇俠》（Thor），但當時他與飾演Nick Fury的森姆積遜（Samuel L. Jackson）並沒有在演員名單上掛名。之後鷹眼翌年在《復仇者聯盟》（The Avengers）正式登場，當時他受制於洛基，幸得黑寡婦協助才恢復過來。鷹眼還與鐵甲奇俠、雷神、美國隊長、變形俠醫及黑寡婦等人組成復仇者聯盟。之後鷹眼在《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《美國隊長3：英雄內戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》都有出現。

鷹眼在《雷神奇俠》曾客串演出，但當時並沒有掛名，所以《復仇者聯盟》才是他首部正式作品。（《復仇者聯盟》劇照）

鷹眼雖然在不少重要場合都有出現，但論重要程度又不及鐵甲奇俠、論實力更加是在變形俠醫、美國隊長及雷神之下。可是根據外國傳媒《Film Franchise Showdown》最新分析，其實鷹眼才是最有價值的復仇者。其實該報告並非分析超級英雄的戰鬥力，而是透過投資回報率，如製作成本、票房收入、獎項及IMDb與Metacritic的評分等因素分析23部Marvel電影宇宙的作品，發現鷹眼力壓鐵甲奇俠、美國隊長及雷神成為最有價值的復仇者：「鷹眼至今參演了六部Marvel電影宇宙的作品，他每部電影的平均投資回報率為5.3。相比之下，雷神的平均回報率為5.06，美國隊長的的平均回報率為4.9，而鐵甲奇俠的平均回報率則是4.8。」

對於粉絲來說，鷹眼的存在感非常低；但對於Marvel Studios來說，他其實非常重要。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

雖然結果讓粉絲非常意外，但其實鷹眼大多出現在票房及口碑極高的作品；相反美國隊長、鐵甲奇俠及雷神都有其獨立作品，但部份作品如《鐵甲奇俠2》、《美國隊長：復仇者先鋒》及《雷神奇俠2：黑暗世界》的評分及票房都略為遜色，所以間接把三人的平均投資回報率降低了。

六名元祖復仇者中，相信鷹眼的人氣及討論度都比其餘五名低。（《復仇者聯盟》劇照）

雖然這研究的方法對於沒有獨立電影的角色更為有利，但由此看來鷹眼的出現都盡在Marvel的主要電影。雖然對於大部份數觀眾來說，鷹眼並非復仇者最主要的角色，但這新研究算是為沒有超能力的鷹眼送上一份肯定。

鷹眼每次都會出現在「大堆頭」的重要戰事中。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

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