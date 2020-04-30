復仇者聯盟4｜編劇親解彈指後　變形俠醫在靈魂世界會發生咩事！

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）在去年4月26日正式在美國上映。導演羅素兄弟（Russo Brothers）及兩位編劇近日趁隔離期間，在網上舉行一周年派對，與網民分享電影的製作花絮及創造的心路歷程。不少影迷對變形俠醫會在靈魂世界遇上誰都感到興趣，如今編劇終於公布答案。

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魁隆在《復仇者聯盟3》時，在靈魂世界與嘉魔娜重聚。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

相信大家都記得，在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時，當魁隆儲齊六顆無限寶石，他透過彈指，除了把宇宙一半的生物化灰外，還把他引領到靈魂世界（Soul World）。當時魁隆與孩童版嘉魔娜重聚，並帶影迷了解魁隆究竟如何收養嘉魔娜，及那把匕首的由來。

魁隆在彈指後，就遇上嘉魔娜。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

之後在《復仇者聯盟4》，當鐵甲奇俠透過無限手套發動彈指技能後，原本他會與長大後的女兒見面。當時女兒Morgan Stark跟Tony Stark表示，一切都很好，而她也原諒了自己的不辭而別，這番話讓Tony Stark可以安詳離開，可惜最後這一幕在正式上映時遭刪去。當時飾演長大後的Morgan Stark是《漢娜的遺言》女星Katherine Langford。

鐵甲奇俠使用了無限手套後，原本會遇上長大後的Morgan Stark。（《復仇者聯盟4：終局之戰》影片擷圖）

除了魁隆及鐵甲奇俠曾經使用無限手套外，其實變形俠醫在《復仇者聯盟4》中，都有使用無限手套把化灰的超級英雄召回來。可是，無論在正式上映或之後公開的多條刪減片段中，都沒有變形俠醫到達靈魂世界的消息。當時有粉絲估計，他會遇到黑寡婦或Betty Ross。如今，編劇之一Christopher Markus終於親身解答，Bruce Banner（變形俠醫本人）將會遇上變形俠醫，希望跟他對話，可惜變形俠醫卻沒有現身。雖然編劇的回應只有短短一句，已經讓網民非常期待，並表示希望把這幕的劇本提供。

變形俠醫在靈魂世界遇上誰？編劇如今終於公布答案。（Comic Book Twitter 擷圖）

除此之外，曾有概念圖公開，指涅布拉原本都會戴上無限手套，當時也曾有概念圖流出。對粉絲而言，這是對原著漫畫的致敬位。但Christopher Markus都解答為何最後這幕消失了：「這一幕曾留在劇本上一段時間，但她會削弱了鐵甲奇俠戴上無限手套時的威力。」