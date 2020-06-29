曾國祥首次入片場被燈光師7字粗口問候：原來拍戲啲人咁鬼惡

曾國祥同一眾２４味成員言談甚歡，有時更會粗口橫飛。

曾國祥執導的《少年的你》橫掃本屆香港電影金像獎，拿下最佳電影、最佳導演、最佳女主角及最佳編劇等8個獎項。父親曾志偉是港產片界的響噹噹的人物，但原來一直不支持兒子入行，可是「口裡說不，身體卻很誠實」，曾國祥近日受訪透露，父親如何為他鋪路加入電影圈。

口講不支持曾國祥入行，曾志偉背後為兒子張羅，多年後培育出這位金像導演。（微博圖片）

日前曾國祥接受組合廿四味訪問，提到父親曾志偉一直反對他接觸電影圈，認為這個圈子對小孩子不好，他小時候曾跟過父親入片場，試過踢跌支燈被工作人員爆粗怒罵，對電影圈沒太大憧憬。但到十幾歲時，看過王家衛的作品而愛上電影，而且開始更深入鑽研，認定自己未來要在這一行發展。

《少年的你》橫掃本屆香港電影金像獎8個獎項。（電影海報）

曾國祥11歲到溫哥華留學，入大學前跟父親談前程問題，他坦白想在電影圈發展，曾志偉聽罷沉默了5分鐘，當時曾國祥心想：「X街了，唔做得」，但父親總算答允。到將近大學畢業，兩父子再談未來，曾國祥確定想在電影界發展，而父親原來早已為他安排，中間幾年一直為他找機會，最後得悉陳可辛開辦電影製作公司，曾志偉就話：「我介紹陳可辛你識，你入去佢公司自生先滅啦！」，令他大為感動。如是者，曾國祥回港後就入行由低做起。

曾國祥笑說現在請他做導演好貴：「得獎之後當然要加價啦！」。（資料圖片）

由場記到現在成為最佳導演，曾國祥比父親青出於藍，成功證明自己，主持人問他發圍後有否女演員投懷送抱，他堅定地點：「梗係冇啦，我都好奇點解冇」，幾位主持似乎不信，曾國祥再解釋：「咩人就吸到咩人，我一直以來認真工作，身邊的Crew都是認真工作。」