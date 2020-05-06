第39屆香港電影金像獎於（5日）揭曉各個獎項，由於今年受新冠肺炎疫情影響，大會改為由爾冬陞在網上直播宣布賽果。今屆金像獎《少年的你》以大熱姿態橫掃8個獎項，女主角周冬雨封影后、男主角易烊千璽奪最佳新演員、曾國祥奪最佳導演、《少年的你》更是本屆最佳電影，相信眾人都在等待開香檳慶功。

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《少年的你》橫掃第39屆香港電影金像獎8個獎項。（電影劇照）

易烊千璽只有19歲，但其實他入行已超過10年，資歷一點都不淺。（微博圖片）

《少年的你》於2019年12月5日上晝，男主角易烊千璽在內地以男團TF BOYS出道，是位紅透半邊天的偶像派，不過在香港知名度可能沒這般高。

有指當時導演曾國祥對他的印象也是一般，先是覺得他未長大，跟戲中的小北不太適合，但過了半年二人再次見面，曾國祥竟然對他完全改觀，發現了他跟小北的相似點是外表冷酷、內裡溫暖的一面，又開始有了男人味，就像是少年到大人的過渡期一樣，跟早前見面的截然不同。

易烊千璽為角色不怕剃平頭，暫時放低偶像光環。（電影劇照）

《少年的你》在內地上畫後，票房大收，早前在微博上有博主爆料指出小北原定人選並不是易烊千璽，是位很受歡迎的流量小生，但就因為本人不願剃頭、不願素顏，最終選擇演綜藝節目而放棄了小北這個角色。此決定被笑指，人生追求也只是當一個綜藝咖，現在不知這位小鮮肉會否後悔呢。一時之間，人人都在競猜誰是這位小鮮肉！

有指《少年的你》原定男主角為鹿晗。（《創造營2020》微博圖片）

趁着這段熱潮，有業內人士乘勝追擊講到其實這是人人都知的秘密，事件中的男主角正是鹿晗，原定18年5月開機拍攝，就連劇組很多工作人員都已經去了重慶，突然之間鹿晗就沒有了檔期，直接導致電影要延期到7月，後來就傳出了易烊千璽執了個二攤的消息，不過現時看來這個二攤的確執得好，讓這位偶像派令許多人都對佢刷新了核板印象。而擔任女主角的周冬雨則從頭到尾都沒有改變。

易烊千璽今次的突破的確帶令外界對他再次改觀。（電影劇照）

戲中易烊千璽完全給外界見到完全另一個他的表演，他不介意將自己弄得很污糟，放棄了自己偶像的面孔，痘痘印、剷平頭、留鬍鬚、打爛仔架等等，破壞偶像形象的通通做齊。當中更有一幕他被按在泥土污水中猛打，泥水、血水、汗水通通混在一起，完全看不出是小鮮肉易烊千璽，但正因敢於挑戰、嘗試、突破才成就出這套金像獎最佳電影，而他也獲得了金像獎最佳新演員。