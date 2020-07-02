韋史密夫兩公婆玩開放式關係？　批准太太「外遇」更大方送上祝福

韋史密夫（Will Smith）與妻子珍達娉琦（Jada Pinkett）之間的關係向來有許多傳言，最為人津津樂道的是他們之間有著超開放的關係，彼此可以容許對方另外有情人，保持婚姻生活的新鮮感，兩人已經不是靠愛情來維持，而是變成人生夥伴，更接近「親人」的感覺。

韋史密夫太太皮膚極好！網民讚完全睇唔出係48歲（點圖放大▼▼▼）

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近日韋史密夫和珍達娉琦的友人──27歲饒舌歌手August Alsina，在訪問中表明自己對於與珍達娉琦的這段感情投入很多，對她有著深深的愛，不在意將生命中的很多時光奉獻給珍達娉琦。

韋史密夫一家四口的合照。（Facebook@Will Smith）

驚人的是，他不認定這段戀情是「外遇」，因為他曾經跟韋史密夫仔細談過，韋史密夫還獻上祝福，August Alsina覺得韋史密夫和珍達娉琦的婚姻已經轉變成為生活裡的搭檔，所以他和珍達娉琦相戀沒有傷害任何人，也沒造成爭執。

27歲饒舌歌手August Alsina（IG@augustalsina）

此話一出，各方震動，荷李活不是沒有「開放關係」的夫妻，但韋史密夫與珍達娉琦在外界多年揣測下從未公開承認，果然珍達娉琦和韋史密夫先後否認August Alsina的說法，可是八卦刊物已經盛傳珍達娉琦要為了August Alsina離開韋史密夫講了快3年，韋史密夫與珍達娉琦的婚姻穩若泰山，珍達娉琦也曾在自己的節目中坦言「離婚從來不在選項中」。

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