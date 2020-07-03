《屍殺半島》香港場景曝光　姜棟元現身「大排檔」夠晒風味

韓國電影《屍殺半島》將於本月15日港韓同步上映，《屍殺半島》故事設定發生在《屍殺列車》後4年，續集由姜棟元、李貞賢等人主演，延續未完全滅絕的屍毒求生故事！

《屍殺半島》將於本月15日港韓同步上映。（電影劇照）

為了配合《屍殺半島》上映，增設了《屍殺半島》絕密片段加長版，又可以於大銀幕上見到男神孔劉、馬東石、金義聖「翻生」，而在加長片段中更會講到4年前從生化工廠意外流出的喪屍病毒，如何蔓延到整個韓國的情節，又會講述韓國在一日內完全失守，猜想當年的列車駛往釜山後，生還者亦不能倖免，而未感染的人都打算登上難民船逃出喪屍煉獄。

加長片段交待了4年前喪屍病毒肆虐令整個國家失守，以至全部國民都要棄島求存。（電影劇照）

而由姜棟元飾演的退伍軍人正錫一家駛往碼頭途中遇到家庭求救，但自身難保的他拒絕了請求，上了滿載生還者的難民船成功駛離韓國向日本進發，但就在中途轉向唯一肯收留韓國人的香港，正當眾人都以為到了香港即可開展新生活，誰知船艙中竟有受到感染的「人」！最終在香港展開難民生活的正錫飽受歧視，加上生活困苦，才發生了他被萬惡金錢引誘的故事，加入了回國竊取巨額美金行動。

《屍殺半島》最新的預告片中開首即以香港開場。（影片擷圖）

在最新發放的劇照中，見到電影方特意打造出富有香港特色的大排檔，而姜棟元都有現身在其中，相信香港影迷必定會睇到好有感受！

導演延尚昊表示：「《屍殺列車》是《屍殺半島》的背景，鋪陳出整個故事，而《屍殺半島》則是比較傾向『後末日電影』（post-apocalypse genre）的類別，這個類別總是透過萬物毀滅、秩序重組的設定來突出人道主義，我也極力嘗試在這部作品中表現此特色。」

姜棟元更呼籲觀眾一定要入場：「喜歡《屍殺列車》的觀眾也會喜歡《屍殺半島》，而在續集中的很多元素，例如人屍大戰、車戰、槍戰等，都是非常刺激、緊張、極具趣味的，觀眾一定會喜歡！」

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