日版《三國志》卡士曝光　「千年一遇美少女」橋本環奈竟然演醜女

《銀魂》電影系列導演福田雄一執導三國時代電影《新解釈・三國志》（暫譯《三國志新解》），將於今年12月在日本上映，片商近日公布新卡士，「千年一遇美少女」橋本環奈強勢加盟，但竟然飾演醜女？！

《新解釈・三國志》的「劉、關、張」分別由大泉洋（左2）、橋本哲（右1）及高橋努（左1）飾演，而室剛就扮演諸葛亮（右2）。（電影海報）

日前片商公開《新解釈・三國志》新幕段花絮片段，公布兩大女角人選，橋本環奈飾演諸葛亮太太黃月英，從片段所見造型相當美艷，古裝扮相的她十分可愛。不過，史記黃夫人是個醜女，是名士黃承彥之女，當日向諸葛亮提親時如此說：「聞君擇婦；身有醜女，黃頭黑面，才堪相配」，毫不掩飾地指出黃月英長相醜陋，但才華比得上諸葛亮，最終諸葛亮欣然答應婚事。

「千年一遇美少女」橋本環奈竟然演醜女。（IG圖片）

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史上最有名的醜女，竟然搵「千年一遇美少女」來演，難怪不少網友話呢部戲得啖笑。另一女角小喬的選角就正路得多，由美女演員山本美月飾演，造型都相當不錯。想睇橋本環奈與山本美月的造型，以及其他角色的選角，立即點擊下圖！

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