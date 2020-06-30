【賭神】「骰后」西脇美智子係舉重冠軍　為出名來港拍三級片

1989年上映電影《賭神》大收3700萬港元，成為年度票房冠軍，王晶亦成功帶起「賭片」熱潮，衍生出《賭俠》及《賭聖》等經典。事隔逾30年，《賭神》將於7月1日公眾假期重映，小編趁機跟各位影迷重溫一個戲份不多，但相當搶鏡的角色。

呢一幕都真係幾震撼。（電影截圖）

電影開場講述「賭神」高進到日本與上山宏次進行賭局，第一局先鬥麻雀，高進險勝；第二局上山宏次派出手下菊子應戰，身穿和服的她，搖骰前脫下半身和服，露出霸氣紋身，諗住可以嚇窒對手，不過神級高進玩埋碎骰，以一點之差擊敗菊子。這場賭局拍得乾脆俐落，演員、畫面與配樂皆出色，令觀眾留下深刻印象。

重溫西脇美智子《賭神》經典一幕

扮演菊子的是日本女星西協美智子，1957年出生於千葉縣，自小接受體操訓練，入行拍戲前已是日本健身界的知名人物，曾連續3次獲得健美及舉重冠軍。80年代西協美智子欲投身演藝界，推出過露點寫真，後來到香港發展，拍過逾20部港產片，第一部《福星高照》飾演日本黑幫女頭目，好身手與霸氣形象令觀眾留下深刻印象。

呢個身形真係唔係講笑。（網上圖片）

西協美智子已移居美國，年過60保養得幾好。（西協美智子Facebook）

到香港拍戲前曾推出性感寫真。（網上圖片）

除了一連串動作片及《賭神》，西協美智子亦接拍過三級片《色降》、《淫妖豪情》、《雲雨第六感》及《艷降》，求一脫成名。可惜當年三級片女星氾濫，本地女演員都爭個你死我活，來自日本的西協美智子未能發圍，90年代中便淡出影圈。但她沒有放棄演員夢，轉往荷里活發展，並於1996年下嫁一名美國人。往後在多部西片任替身或客串演出，總算長拍長有。

更多西協美智子與兒子近照

+ 10 + 9 + 8

西協美智子的兒子Kaz DeBear遺傳了母親的運動基因，成為健美運動員，六嚿腹肌相當吸睛，母子倆更會相約齊齊健身，年過60的西協美智子保養得宜，仲Keep到一身肌肉，認真厲害！