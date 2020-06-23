日本食人魔佐川一政參演電影獲獎　驚人剖白：嗜食同類源自迷戀

於第74屆威尼斯影展「地平線單元」勇奪評審團特別獎的作品《Caniba》（台譯：《食人錄》），找來轟動一時的巴黎殺人食屍案犯人佐川一政剖白變態舉止下的心路歷程。

兩位導演聲稱拋開個人觀點及道德立場進行拍攝，務求讓觀眾以佐川一政的角度窺探其內心世界，電影沒有渲染殺人的血腥，反之是極近距離看著主角說出一字一語，同樣叫人驚心動魄。

佐川一政將Renée Hartevelt先殺後姦並吃屍肉，但最終不用接受法律制裁。（影片截圖）

佐川一政的經歷稱得上是舉世聞名的故事，他在上世紀80年代到巴黎留學，期間將一名來自荷蘭的女同學Renée Hartevelt邀至住處槍殺，先姦屍後吃屍肉，他到公園拋棄遺體時被目擊，5日後被當地警方拘捕，但最離奇的是，心理學家認為他有精神錯亂而免受法律制裁，在精神病院逗留一段時間後，其父親成功將他引渡回日本，重獲自由過平常人生活。

佐川一政年前腦中風失去自理能力，生活潦倒靠救濟金及弟弟佐川俊照顧度日。（影片截圖）

雖然背著吃人魔的稱號，但佐川一政卻靠著不堪回首的往事帶來的人氣討生活，出書圖文並茂講述犯案過程、擔任客席演講嘉賓，甚至與AV女優拍色情電影。觀眾一邊罵一邊看，幾十年過去，觀眾對他早已失去興趣，而佐川一政年前腦中風失去自理能力，生活潦倒靠救濟金及弟弟佐川俊照顧度日。

更多預告畫面

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《Caniba》找來佐川一政與弟弟再談往事，並非是獵奇式的聚焦於殺人血腥，而是聽他娓娓道來自身的精神世界。預告中他說年幼時被母親強迫成為天主教徒，但他卻自感不配：「我很骯髒」，以前他曾說過很早便發現自己有異於常人的性癖，對食人的欲望亦非一時三刻才出現，「嗜食同類的舉動，源自於一種迷戀的渴望」。

佐川一政於於另一節目受訪講案發前後事跡

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外貌上的不足，令他缺乏愛；保守的日本社會，令他無法正視與別不同的性慾，犯罪後的他沒有得到法律懲罰，但靠著自身罪惡過活，也像被懲罰了半輩子。