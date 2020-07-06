【打噴嚏】徐子珊性感客串　柯震東哽咽答謝觀眾支持：真的很累！

由柯震東及林依晨主演的《打噴嚏》昨日（7月5日）在台北電影節舉行世界首映，導演柯孟融、柯震東、林依晨及原著小說作者兼電影編劇的九把刀都有現身映後座談。電影男主角柯震東與粉絲分享時心有所感，數度哽咽感謝觀眾支持：「這幾年真的很累，但我很努力在勇敢。」

《打噴嚏》由柯震東及王大陸主演。（《打噴嚏》劇照）

《打噴嚏》男主角柯震東與六百位影迷在觀看完電影後分享，坦言：「這幾年真的很累，但我很努力地在勇敢。」之後他還數次哽咽感感謝觀眾支持：「為了所愛努力站起來。」現場觀眾隨即報以掌聲。這幾年對於柯震東確實不容易，電影原定在2014年10月上映，可惜因後製尚未完成而押後映期。之後柯震東捲入吸毒事件，讓電影再度押後上映。歷經3年延期後，又因電影未能在中國上映而繼續延期。直到今年，電影因受新冠肺炎影響再次順延。如今電影終在下星期公映。

《打噴嚏》昨日（7月5日）在台北電影節舉行世界首映，男主角柯震東哽咽答謝觀眾支持。（官方圖片）

柯震東又透露林依晨雖然看起來安靜斯文，但其實充滿爆發力，還表示有機會和她吵架非常難得。而林依晨則表示，她認為這部電影並不是要呈現有多少超級英雄，而是希望能夠成為心中最重要的人的英雄。

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另外，身為原著小說作者兼電影編劇的九把刀直言《打噴嚏》是他看過最多次的電影，但今次看電影看到一半居然哭起來。他對於電影能夠上映，其內心充滿感謝：「以為會沒有人陪我們宣傳，沒想到林依晨如此支持，更感謝柯爸爸與柴智屏柴姐，讓這部片能順利上映。」

徐子珊在《打噴嚏》中飾演飾演柯震東的經理人。（《打噴嚏》劇照）

《打噴嚏》除了有柯震東及林依晨外，早前有眼利的觀眾從預告片中看到已退出幕前的前港姐徐子珊亦有份演出，可謂相當驚喜。而在網上有「不死子珊」稱號的徐子珊，今次在電影中飾演以中性打扮又不失火辣的拳手經理人，非常搶鏡。柯震東笑指雖不知道有「不死子珊」這個稱號，但覺得她拍攝時很投入角色及有氣場：「因為子珊的角色是我經理人，所以會有一個頗強的氣場，而大家同場拍攝時其實互動配合的很好呀。」