柯震東《打噴嚏》封塵6年未係最慘　黃子華有套拍起5年都仲未上

台灣電影《打噴嚏》由柯震東、林依晨、古天樂演出，由於柯震東於2014年爆出跟房祖名一同吸食大麻，演藝事業一度遭到封殺，大受重挫。當時正待上畫的《打噴嚏》慘遭無限期押後。事隔6年，電影終於重見天日，將於7月23日在香港上映！

事實上都有藝人有類似經歷，電影拍好後遲遲未能上映，一拖再拖，當中更是由「票房毒藥」變做靈藥的男神黃子華，點解咁慘？

柯震東主演的《打噴嚏》延期6年才面世。（《打噴嚏》劇照）

《打噴嚏》柯震東 延期6年

柯震東於2019年正式復出，而原訂於2014年10月31日上映的《打噴嚏》，受柯震東吸食大麻事件影響，不斷延期上映。電影原先曾於2017年10月，及同年12月15日將於中國大陸上映，但最終還是未能如願。直到今年，柯震東跟爸爸成立的電影公司將《打噴嚏》的版權買回來，九把刀亦宣布已經處理好電影版權，延期延足6年的《打噴嚏》，終能在7月分別於台灣及香港上映。

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鍾欣潼當年因「不雅照事件」影響，導致《出水芙蓉》延期2年上映。（官方圖片）

《出水芙蓉》鍾欣潼 延期2年

其實遭延期的電影豈止一部，2008年爆出陳冠希跟女星們的「不雅照事件」，Twins成員「阿嬌」鍾欣潼正是其中一員。令到由她、方力申、黃聖依主演的《出水芙蓉》都要押後上畫。電影於2007年6月13日香港正式開機、8月殺青，原定2008年暑假上映，但就因為2008年1月爆出「不雅照事件」，令阿嬌演藝事業停擺，直接令該戲被雪藏。直到兩年後2010年，影片才終於解禁通過審查，於同年7月6日和7月15日分別於大陸和香港上映。

同年，鍾欣潼原先會在電影《梅蘭芳》中，演出青年時期的福芝芳，但就因為「不雅照事件」遭梅家後人非議，最後戲份全被刪掉。

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柯震東本來是《捉妖記》的男主角。（官方照片）

《捉妖記》柯震東 延期半年

《捉妖記》宋天蔭一角，原定由柯震東演出，電影本已在2013年12月殺青，原定2015年新年上映，但就因2014年8月14日爆出柯震東吸食大麻事件，一度令電影無法上映，後來要追加投資7000萬人民幣，易角由井柏然擔演男主將電影重拍，最終於2015年7月上映，結果大收，亦令柯震東一直飲恨。

《捉妖記》男主改由井柏然演出。（劇照）

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子華跟法拉再次合作，不過仍是上映無期。（《神秘寶藏》劇照）

《神秘寶藏》黃子華 無了期押後

曾於「香港影視博覽」宣布會在2015年上映的《神秘寶藏》，由黃子華、陳法拉、鄭中基等人主演，事後聲稱因特技問題押後，2017年10月有提及會於2017年11月上畫，但後來又了無音訊。《神秘寶藏》其實是套喜劇，故事以中國海盜張保仔為故事藍本，本來由古天樂擔正演出，但後來因為檔期的關係，改由黃子華頂上，不過直到現時都未有上映的消息，就連後來的《棟篤特工》和《乜代宗師》都已上映，《棟篤神探》電影版都在籌備當中，如今電影已雪了5年，快要邁入第6個年頭，何時才有得睇咁神秘的《神秘寶藏》仍是未知之數。

未知是否因為《神秘寶藏》開拍時，TVB即時「借用」「張保仔」和「穿越」兩大話題，開拍電視劇《張保仔》，最終成功抽水搶先出閘，而該劇播出至今只有5年，加上已於2017年再重播一次，令人聯想到有追擊《神秘寶藏》的嫌疑。

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