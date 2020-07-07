「美國隊長」基斯伊雲斯酒店夜會Lily James　疑新戀情曝光？

39歲的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）近日被外媒攝得跟31歲《仙履奇緣》女主角莉莉詹絲（Lily James）秘密在酒店約會！

基斯伊雲斯跟Lily James拍拖了嗎？（Getty Images）

Lily James被目睹跟基斯伊雲斯於星期五晚在倫敦的私人會所參加派對後，約於凌晨1時一同坐上的士返回基斯伊雲斯入住的Corinthia酒店，兩人分開下車更特別地以前後腳進入酒店大堂。基斯伊雲斯先從正門進了酒店，而Lily James則在酒店門外稍候，隨後見到基斯伊雲斯請職員護送她入內，不過Lily James則是走背面的另一扇門，據知外媒已詢問過雙方的經理人，但目前未得到確實回應兩人是否熱戀當中。

而Lily James去年跟拍拖5年的《王冠》演員Matt Smith分手，回復單身，要是被基斯伊雲斯吸引並展開約會也相當合理。

Lily James跟基斯伊雲斯前後腳進入後者入住的酒店。（Getty Images）

6月21日父親節，基斯伊雲斯跟Lily James上傳小時候跟爸爸的合照，兩人背景同樣是在海邊。

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