【神探白朗】美國隊長都要搲撈　基斯伊雲斯親求導演賜角色畀佢

由「007」丹尼爾基克（Daniel Craig）和「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）主演的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）大受好評，全球票房大收3億美元，同時榮獲不少獎項，尤其獲得不少影評人協會獎的最佳劇本，近日基斯伊雲斯再在訪問中透露自己試鏡的過程。

即使基斯伊雲斯卸任「美國隊長」，但基本上兩個名字都劃上了等號。（電影劇照）

基斯伊雲斯扮演「美國隊長」將近十年時間，當人人都想擠身進入超級英雄行列時，一眾Marvel主演卻想跳出既定框框，如羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）卸任後，拍攝了《怪醫D老篤》、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）拍攝《新婚日記》被外界大讚她演技出眾，不過基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）在拍攝《黑超特警組》的時候，仍擺脫不了雷神的設定，還是要手持小槌子搞個笑，基斯伊雲斯在卸任「美國隊長」後，當然想獲得一個有得發揮且讓人煥然一新的角色，不再當一名正值正氣的世界守護神。

基斯咸士禾夫拍《黑超特警組：反轉世界》時，就擺脫不了雷神形象，更要拎槌搞笑。（電影劇照）

剛好機會來到了，在《神探白朗：福比利大宅謀殺案》中，Hugh Ransom Drysdale是位無業的花花公子，預告一出爆粗叫人「eat shit」的基斯伊雲斯已經令人覺得他有所不同！

近日他在節目中透露了自己跟導演兼監製Rian Johnson的首次見面，他笑言記得自己當時沒有讓導演有說話的空間，在整個交談當中都是自己一論嘴在說話，講述了自己想憑角色做些甚麼，可以為其帶來甚麼以及懇求導演揀選自己，不停向他投其所好，只是單純地在乞求他獲得Hugh Ransom Drysdale一角，令人驚覺作為世界聞名的「美國隊長」都要去乞求一個角色。

基斯伊雲斯在新戲中的演出非常抵死，都幾搞笑。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）