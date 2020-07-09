「美國隊長」基斯伊雲斯戀Lily James　坐公園草地談心食雪糕超甜

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）日前被外媒影到與「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）深夜秘密在酒店約會，疑爆出新戀情，但事發後二人的經理人對事件都未有任何回應。

於英國時間周三，兩人就再被拍到在倫敦一個公園散步兼坐草地談情，畫面仲甜蜜過他們手上杯雪糕。

「美國隊長」基斯伊雲斯日前被外媒影到與「灰姑娘」莉莉詹絲深夜秘密在酒店約會。（Chris Evans Twitter）

現年39歲的「美國隊長」基斯伊雲斯與31歲《仙履奇緣》女主角莉莉詹絲日前被爆撻著，昨日又被影到二人在倫敦一個公園約會，散步、坐在草地上一起吃雪糕，非常甜蜜，羨煞旁人。

據知基斯伊雲斯與莉莉詹絲當日在公園逗留了一段時間，兩人當日打扮低調，用頭巾當口罩遮臉。二人先躺在草地上談心，就算戴了太陽眼鏡，都睇得出基斯伊雲斯非常開心，不時甜笑，一人拿著一杯雪糕，有講有笑。

二人在公園留了一段時間後，就再圍上頭巾一起離開，期間「美國隊長」更不時護著「灰姑娘」，又四處留意有沒有人跟拍，非常有風度。

Lily James有份演出2016年的《寶貝神車手》。（電影劇照）

基斯伊雲斯與莉莉詹絲入行以來都沒有太多花邊新聞，莉莉詹絲的前男友是37歲的英國演員Matt Smith，男方在Netflix 劇集《王冠》演「菲臘親王」。

莉莉詹絲與Matt Smith從2014年開始拍拖，去年12月分手，早前曾被指因為疫情的隔離而翻撻，這樣看來似乎復合無望。

+ 3 + 2

而基斯伊雲斯入行以來，曾與美國女演員Jenny Slate拍拖，因為拍《天賦的禮物》（Gifted）而認識，二人離離合合差不多兩年，最後在2018 年 3 月正式分手。

基斯伊雲斯去年接受訪問時提到，自己準備好結婚也渴望組織家庭，「希望與愛人結婚生子，我真的很喜歡普通與本土的東西，例如過節時我會想雕刻南瓜、裝飾聖誕樹。所以我也想要老婆、孩子、想擁有一個自己的家。」所以今次爆出美隊與灰姑娘的戀情，很多影迷都看好，為他們感到高興。