「美隊」基斯伊雲斯不甘作品被當爛片　曾信心全失患片場恐慌症

荷里活巨星基斯伊雲斯（Chris Evans）主演的Marvel超級英雄片《美國隊長》（Captain America）、《復仇者聯盟》（Avengers）系列等，無一票房不大收，在全球奠定了「美國隊長」深入民心的形象，將其事業推上高峰，不過基斯伊雲斯都曾陷入過低谷，更一度患上抑鬱以及片場恐慌症，曾想過要退出影圈，究竟是甚麼令他能堅持至今呢？

基斯伊雲斯時常保持笑臉，原來也曾患過抑鬱。（Getty Images）

基斯伊雲斯在近日接受外媒《The Hollywood Reporter》的「Awards Chatter」訪問，講到自己成為「美國隊長」前，曾一度患上抑鬱、恐慌症，因為當時有不少觀眾都將他所拍的戲當成爛片。他出道時曾拍過《搞乜鬼青春雜作》、《The Perfect Score》、《駁命來電》、《Fierce People》、《神奇4俠》、《London》等等，當中《London》和《Fierce People》票房極差，前者只得20萬美元（約1558萬港元），後者收約27萬美元（約2098萬港元），成續的確不亮眼，一度令基斯伊雲斯陷入了︰「天啊，我拍不出好的電影，不知道到底哪裡出了問題，到底會搞砸多少機會呀。』

基斯伊雲斯曾年出演口碑不錯的《太陽倒數》，但對他的病情無補於事。（電影劇照）

後來基斯伊雲斯在2007年出演了口碑不錯的《太陽倒數》，但都改變不了他的情況，甚至在2010年拍攝《Puncture》期間，情況愈見嚴重，首次在片場出現了恐懼症，質疑自己、懷疑自己的健康狀況是否不影響他，仍舊可以達到他想要的演技發揮，最終該戲只收6萬８千美元票房（約54萬港元）。

基斯伊雲斯因「美國隊長」一角改變人生。（電影劇照）

當基斯伊雲斯正陷入人生低谷和恐慌之際，他收到Marvel的聯絡，邀請他試鏡「美國隊長」一角，更提出了簽定9部電影的片約，但因自己正處於極差狀態，多次拒絕Marvel，即使Marvel應承減少片約，將原先9部減至6部，以及提高片酬都未能成功吸引基斯伊雲斯。

後來因為Marvel堅持要採用基斯伊雲斯，不停落力地邀請他，他身邊的親朋好友更大力支持他，先成功令他再次重新考慮。據知當時他更跟好友羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、經理人、治療師等人詳聊一番，最終決定接拍「美國隊長」一角。此後事業推上高峰，而他也對自己重捨信心，克服了恐慌症。

基斯伊雲斯自言這是他所做過的最明智的決定，衷心感謝Kevin Feige，正是他的堅持不懈讓自己避免了一個巨大的錯誤，而且他所擔心的一切都沒有再出現過。

「美國隊長」在Marvel中拯救了世界，Marvel也拯救了他的人生。（電影劇照）

基斯伊雲斯曾因要不要出演「美國隊長」一角，跟羅拔唐尼促狹詳談一番。（電影劇照）

事實上，在基斯伊雲斯所講的「爛片」當中就有部佳作，叫做《駁命來電》，亦正是由陳木勝執導，古天樂、徐熙媛、張家輝及劉燁主演的《保持通話》。戲中古天樂的對照角色正是基斯伊雲斯所擔任的，在港版中古天樂飾演財務公司職員Bob，一天突如其來收到陌生電話，來電竟然是飾演Grace的徐熙媛打來求救，因她弟弟被人追殺，連累她也被綁架，後來Bob將電話交給了飾演交通警阿輝的張家輝後，就此展開了兩人的拯救Grace的行動，在人命關天之下大家只靠一通電話聯繫兼救生，過程驚險又緊張，在港大收過千萬。

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