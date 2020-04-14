新冠肺炎｜「美隊」隻狗無得出街嬲豬　引發網民共鳴齊貼主子照

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，全球人民都要安守家中，避免開出，共同抗疫，不過西班牙就有政策容許市民帶狗散步，所以早前有男子不惜假扮巨犬都要外出，甚至有民眾會借狗給鄰居，好讓鄰居都可以抖氣。 近日「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）因為深居多日，狗狗似乎跟隨久久未有出街，於是向主人展露出不滿的表情以示抗議，樣子搞笑又可愛，相信有不少「狗奴才」都勁有共鳴！

基斯伊雲斯時常都會貼出狗狗Dodger的照片。（Chris Evans圖片）

相信有追蹤開基斯伊雲斯的影迷對他的狗狗Dodger一點都不陌生，12日基斯伊雲斯在個人Twitter上傳了一張Dodger的照片，相中的Dodger樣貌非常生氣地望向鏡頭，搞笑的基斯伊雲斯更為「主子」配下心裡話︰「我看着你睡覺已經整整一個小時了，在此期間我嘗試整理了我的想法。我不知道怎麼去說，但我覺得我還是要直接說出來。點X解我們不再去狗公園？還有給我起床，我餓死喇！」

Dodger因為冇得出街而發嬲的樣子，其實好可愛！（Chris Evans圖片）

美國隊長的「Language!」極經典。（Twitter圖片）

當然基斯伊雲斯一公開了Dodger的照片後，即時引起影迷們紛紛貼出「主人」的照片，講到自己的「主人」都因為久未出街，以不滿的表情和動作來表示心情不佳，似乎在投訴「奴才」唔帶牠們出外遊玩，只困牠們在家中。

更有網民捉住基斯伊雲斯爆粗寫下「Fxxk」一詞，以《復仇者聯盟2：奧創紀元》中「美國隊長」：「Language!」的圖片回應他。

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