【火焰傳說】抗疫爆笑首選　冰島取景拍出「爛泥」變鳳凰故事

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情持續反覆，放假不想外出的話倒不如留在家中煲劇睇戲。日前在Netflix上架的原創喜劇《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》（Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga）以歌唱界奧斯卡的歐洲歌唱大賽Eurovision為主題，除了看無厘頭的搞笑情節之外，還可以看到冰島小鎮的美景，讓大家止一止「旅行癮」。

原創喜劇《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》於6月26日在Netflix上架。（Netflix圖片）

電影演員陣容強勁，除了由荷里活金牌笑匠Will Ferrell和女神Rachel McAdams主演，還有皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）及《美女與野獸》（Beauty and the Beast）男主角Dan Stevens。劇情講述一對在冰島長大的好友，組成了騎呢樂團「火焰傳說」（Fire Saga）。男主角Lars自細立志成為歐洲歌唱大賽的冠軍，可惜多年來卻一事無成。在一次巧合，火焰傳說竟然誤打誤撞登上歐洲歌唱大賽舞台，從小被視為笑柄的二人，下定決心要為冰島爭光。

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一提到歌唱比賽，相信大家都會聯想到《全美一叮》，但其實自1956年開始舉辦的歐洲歌唱大賽才是歌唱界的奧斯卡。每個國家都會派選手參賽，讓觀眾透過短訊、電話及網上投票選出冠軍。比賽在歐洲受歡迎程度一時無兩，而國王贏得冠軍的都是國際樂壇舉足輕重的歌手，包括ABBA、Celine Dion等。另外，比賽的歷屆冠軍更會現身電影，重新演繹不少經典金曲，而戲中的原創歌曲都非常好聽。

電影以追夢為主題，雖然橋段老土，但勝在劇情夠爆笑。在經歷疫情漸男的時候，在閒時看這套腦輕鬆電影，確實能夠讓大家轉換心情。值得留意的是，電影遠赴冰島「賞鯨之都」胡薩維克（Húsavík）取景，在睇戲期間都能夠欣賞到冰島的震撼冰川和小鎮情懷，每個畫面都靚到可以做Wallpaper。大家如果要去冰島旅行，除了雷克雅未克（Reykjavík）之外，胡薩維克靠漁業和旅遊業為經濟支柱，加上一年四季都能夠觀鯨，是近年的旅遊熱點。