許雅婷《鳳歸四時歌》爆紅　初出道曾半裸床戰周柏豪「激到見血」

許雅婷（Kabby）是前女子組合「少女標本」的成員之一，去年接拍內地新版《倚天屠龍記》演出小昭一角，令觀眾留下深刻印象。

最近她在突破五億播放量的內地電視劇《鳳歸四時歌》，演出再次備受注目，再成功吸納更多粉絲，微博吸逾二百萬粉絲，人氣超強。Kabby原來以往都曾經有過不少性感演出，當年與周柏豪拍激情戲更肉緊到爆缸。

許雅婷在內地劇集內地電視劇《鳳歸四時歌》擔正。（《鳳歸四時歌》劇照）

內地電視劇集《鳳歸四時歌》突破五億播放量，更在「黃Viu煲劇平台」熱播，劇集也成功捧紅了一班新晉演員，當中許雅婷（Kabby）也憑在戲中的演出一炮而紅，躍升成電視劇女一。

現年25歲的許雅婷，自從去年接拍內地劇集《倚天屠龍記》，憑「小昭」一角人氣急升，令觀眾留下深刻印象。Kabby長相甜美獲網友大讚有靈氣，成新一代氣質美女，最近更靠主演《鳳歸四時歌》，在內地打響更大知名度。

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Kabby在《倚天屠龍記》的演出，有不少網民大讚她還原度十足，獲封為「最美小昭」。而其實Kabby早在2013年正式出道，此前她曾經在網上購物平台做model，又為新聞媒體擔任主播。

許雅婷自從去年接拍內地劇集《倚天屠龍記》，憑「小昭」一角人氣急升。（網上圖片）

Kabby之後與周秀娜的經理人簽約，2013年獲導演翁子光賞識，參與電影《微交少女》演出「阿欣」一角，是一個有毒癮兼多次嘗試自殺的問題少女。首次拍電影，Kabby已經很放得開，為迎合主題，有不少性感演出，床戲、半祼，相當大膽。

出道七年，Kabby拍過多部電影，但多數都是做配角，但在2015年的《小姐誘心》，飾演一個介入周柏豪與劉心悠婚姻的第三者，就跟柏豪拍過激烈床戲。Kabby曾透露在酒店拍攝的一場戲是最難忘，她要與周柏豪在半裸的狀態下激戰足足10分鐘，可能是拍攝期間太過投入，拍攝後才發覺大家拍到嘴腫兼流血，Kabby都話與柏豪合作很好，但拍「愛情動作片」的確很累。

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Kabby在《小姐誘心》騷胸在床上色誘周柏豪，當時的大膽床戲，令人相當深刻，與她在劇集中「最美小昭」的形象相距甚遠。

有「翻版張栢芝」外號的Kabby，曾是前女子組合「少女標本」的成員之一，2016年也有份拍周星馳的電影《美人魚》，同年她獲賞識拍內地青春網劇《梔子花開》，在《倚天屠龍記》憑「小昭」一角人氣爆升，加上今年的《鳳歸四時歌》就榮升女一，相當厲害。