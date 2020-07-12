新美國隊長批評Marvel未做到種族平等　只有《黑豹》反而更加歧視

Ｍarvel影片中的新任「美國隊長」安東尼麥基（Anthony Mackie），認為該公司在「種族多元化」的努力還不夠，因為除了「黑豹」以外，大多數電影中的工作人員還是白人掛帥。此話一出，引起熱烈討論，和他數度合作的「復仇者聯盟」導演羅素兄弟，支持他的看法，表示永遠有可以再改進的空間。

隨著美國影視業對於「種族平等」的呼聲愈來愈難忽視，有些卡通節目已經展開行動，將原本由白人演員獻聲的黑人角色改找貨真價實的黑人來詮釋，各大影片公司亦不得不正視劇組是否有達到「種族多元化」。安東尼麥基雖然是因在Ｍarvel英雄片扮演「飛隼」（Falcon）才打開國際知名度，但Ｍarvel電影在攝製時沒有達到種族平衡，他仍勇於提出批評。

新任「美國隊長」Anthony Mackie認為Marvel大多數電影中的工作人員還是白人掛帥

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他表示《黑豹》從製片到工作人員都有黑人，可是這樣反倒更加種族歧視，因為該片以黑人角色、文化為主，有許多黑人參與看似合理，但若一部片的主角大都是白人，就因此不找黑人當工作人員嗎？難道黑人的工作表現就是不如白人嗎？值得大家深思。

羅素兄弟力挺安東尼不但是位好演員，也是很棒的人，他們贊成他的說法，認為影視業在「種族多元化」有更多努力改進的空間，因此安東尼的看法並沒有錯。

《黑豹》從製片到工作人員都有黑人 :

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