如果只睇一部Marvel電影　網友推薦竟然唔係「鐵甲奇俠」？

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漫威（Marvel）超級英雄電影橫掃全球票房11年，締造極為輝煌的賣座紀錄，去年推出的「復仇者聯盟4：終局之戰（Avengers: Endgame）」更成為世界影史票房冠軍，風光無比。倘若都沒有看過任何一部漫威影片，想要挑選其中之一來起頭，該挑哪一部最好呢？

《復仇者聯盟4：終局之戰》的經典大戰場面，實在是很深刻。（《復仇者聯盟4：終局之戰》》劇照）

最合理的選擇，自然是開啟漫威電影宇宙的「鐵甲奇俠」首集，不過在歐美著名的網路討論站上，有網友覺得「鐵甲奇俠」固然拍得不差，上映後亦超級叫好叫座，但過了12年來看，也就是一部「還不錯」的特效動作片而已，顯得有些過時，和後期的精彩大作相比，會讓對漫威影片充滿高度期待的觀眾若有所失，還不如先看「銀河守護隊」，不僅同樣是喜劇基調、娛樂性豐富，節奏與特效更勝一籌，加上故事獨立、不需要看其他相關影片或是做功課都能夠輕易了解。

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「銀河守護隊」固然頗受推崇，也有人認為還是要從「鐵甲奇俠」開始，甚至有人覺得只看「黑豹」也無妨，連「復仇者聯盟」首集或是「美國隊長2」都有人推薦。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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