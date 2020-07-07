【黑寡婦】施嘉莉祖安遜MCU最後一戰　導演確認將由「她」接棒

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的《黑寡婦》（Black Widow）被認為是一部關於Natasha Romanoff／黑寡婦的前傳電影，然而近日導演Cate Shortland接受外國傳媒訪問時竟唱反調，並稱觀眾將會見到佛羅倫斯佩芝的角色Yelena Belova接任成黑寡婦。既然她是新任黑寡婦，那麼她為何會缺席《復仇者聯盟3》及《復仇者聯盟4》兩大重要戰役呢？

施嘉莉祖安遜及佛羅倫斯佩芝主演的《黑寡婦》將會在今年11月初上映。（《黑寡婦》劇照）

屬於Marvel電影宇宙（MCU）第四階段首部作品的《黑寡婦》原定在4月尾上映，可惜受新冠肺炎疫情影響，電影被迫押後至11月初上映，這讓不少期待已久的Marvel粉絲大為失望。雖然電影尚有四個月才正式跟影迷會面，然而《黑寡婦》導演Cate Shortland近日接受《帝國》（Empire）雜誌訪問時談到故事的設定。

《黑寡婦》導演Cate Shortland（右二）近日談到《黑寡婦》的設定。（Getty Images）

一般影迷都相信，《黑寡婦》是一部前傳故事，講述Natasha Romanoff在成為復仇者前於紅房訓練基地受訓的故事及安排佛羅倫斯佩芝的角色Yelena Belova繼任成為新黑寡婦，然而導演近日證實這部電影並非Natasha的前傳故事，而是Yelena成為新任黑寡婦的前傳故事：「（Kevin Feige）意識到觀眾會期待一個起源故事，因此我們當然會走相反方向。」她之後還談到兩位主演，並大談佛羅倫斯佩芝的表現非常出色。至於施嘉莉祖安遜也很大方，像是說要「交棒給她」，所以這將推動另一位女角的故事，也意味著這是施嘉莉祖安遜在MCU的最後一戰。

Yelena Belova（左）將接替Natasha Romanoff成為新任黑寡婦。（《黑寡婦》劇照）

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這聽起來《黑寡婦》的故事或跟粉絲的預測沒有太大分別，皆因在原著漫畫中，Yelena Belova都有在Natasha Romanoff的起源故事中登場，她跟Natasha一樣都是紅房的成員。最初她視是Natasha為敵人，並要證明她比Natasha更出色。直到她對紅房的信仰逐漸瓦解，她成為了一名自由特工，並在Natasha死後接任成為黑寡婦，目前來看MCU或採用相似的方法。

Yelena Belova與Natasha Romanoff的起源故事在原著漫畫中相約。（《黑寡婦》劇照）

除此之外，一直有不少粉絲猜測Yelena Belova會在《黑寡婦》中死亡，而導演這番言論大大降低這可能性。另外導演也解釋為何《復仇者聯盟4：終局之戰》沒有為Natasha Romanoff舉辦葬禮：「我和她（施嘉莉祖安遜）談過這事，我認為Natasha不希望有葬禮，因為這角色非常神秘，大家並不完全知道她是誰，因此大家只能透過個人的感傷來哀悼她，而非讓大眾緬懷她，我認為這對她來說是一個合適的結局。」