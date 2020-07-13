【Netflix】泰國18禁話題作《怨僕》　取材「百骨屍宅」真實事件

由泰國新銳導演Lee Thongkham執導的恐怖電影《怨僕》（The Maid），又名《鬼侍女》，電影取材自泰國口耳相傳的駭人聽聞真實事件。電影早前在台灣試映後獲得極高評價，還獲封為「千年一遇泰國鬼片」。除此之外，由於電影畫面過分恐怖，相關廣告在台灣遭到禁播，而電影也成為當地近十年來唯一納入限制級的泰國鬼片。

《怨僕》在Netflix上線，香港影迷可以一試。（《怨僕》劇照）

《怨僕》取材自曼谷發生的真實離奇事件「百骨屍宅」，電影講述剛畢業的女孩Joy應徵到富豪家庭當傭工，雖然家事繁瑣眾多，既要熟讀大屋的規條，又要照顧被認為是患上精神病的屋主女兒，但薪酬卻非常可觀。工人房傳出其他女人的哭聲，同時夾雜著男人淒厲的慘叫，Joy原以為是因為新工工作壓力所致，豈料鬼魂的形體愈來愈清晰，而豪宅隱藏著的謎團，也讓擁有陰陽眼的Joy了解豪宅背後曾發生的可怕真相。

《怨僕》由泰國新銳導演Lee Thongkham執導。（Lee Thongkham Instagram 圖片）

《怨僕》監製指出，豪宅與失蹤案連結，及犯罪者的真實個性反差震驚當時全泰國，然而《怨僕》只取材自故事設定，而人物角色都有所不同，當然結局也會讓人意想不到。至於身兼編劇工作的導演Lee Thongkham則希望透過電影挑戰觀眾「人有需要怕鬼嗎？」的傳統想法，因此Joy的角色設定是擁有陰陽眼，她只想了解為何會有怨靈在豪宅中出現。

泰國童星Ploy Sornarin在《怨僕》飾演女傭Joy。（《怨僕》劇照）

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最後，有傳媒把《怨僕》今次的成功與9年前上映的《Laddaland》作比較，還認為前者是後者的續集，皆因兩者的劇情同樣以有女傭在家中死亡而發生靈異現象為故事背景。《怨僕》監製認為，《怨僕》的故事聽起來跟其他鬼片有70%相似，所以希望透過不同風格的導演，展現出不一樣的恐怖氣氛：「把《怨僕》視為《Laddaland》續集是相當榮幸，也期待《怨僕》的票房能與之並駕齊驅。」目前《怨僕》未知會否登陸香港戲院，但電影早前已在Netflix上線，喜歡鬼片的觀眾不容錯過。