「常威」鄒兆龍驚喜亮相Netflix新片　零打戲改演慈父獲網民激讚

近年青春題材的電影和劇集都深受觀眾歡迎,就好似《怪奇物語》(Stanger Things)、《X你的世界末日》(The End of the F***ing World)、《愛的過去進行式》(To All the Boys I've Loved Before)等都有不錯的口碑。而日前在Netflix上架的《真心半解》(The Half of It)短短4日就在爛番茄奪得94%的高分,戲中除了探討正值青春期的主角們對愛的定義和性取向的疑惑,最令觀眾驚喜的就是見到「常威」鄒兆龍亮相!

《The Half of It》由伍思薇執導,已在Netflix上架。(Netflix圖片)

電影由美籍華裔導演伍思薇執導,劇情主要講述運動健將Paul(Daniel Diemer飾演)為了追求校花Aster(Alexxis Lemire飾),而請求被同學排擠的華籍高材生Ellie(Leah Lewis飾)幫忙代筆寫情信給女神。在整個追女仔的過程中,Ellie跟Paul成為了好友,但Ellie竟發現自己漸漸愛上了Aster,令到三人的關係變得非常複雜。

在周星馳電影《九品芝麻官》飾演「常威」而為人熟悉的鄒兆龍,在戲中飾演女主角Ellie的父親Edwin,戲份絕對不少。不過經常飾演大奸角的鄒兆龍今次竟然沒有最擅長的打鬥戲碼,反而飾演慈父感覺更為清新,令觀眾眼前一亮。有不少觀眾都大讚今次能夠看到鄒兆龍的一面,更笑言沒有想過他能夠駕馭這些慈父類的角色。不過都有網民重提鄒兆龍於2017年被爆出背名模港姐妻子翁慧德出軌,並指他為洗底而飾演慈父。

鄒兆龍接受傳媒訪問時透露,跟導演伍思薇是認識多年的好友,認為劇本非常有意思,加上很少演慈父的角色而決定接拍。現跟家人定居美國洛杉磯的鄒兆龍坦言過往在荷里活的每個角色都需要試鏡,但今次只跟導演透過視訊就奪得這個角色。另外,洪家班出身的鄒兆龍憑超強格鬥技巧和好身手而加入影壇,更於2003年參演荷里活電影《廿二世紀殺人網絡》(Matrix)系列中跟奇洛李維斯(Keanu Reeves)對打而打出名堂。而今次參演Netflix製作,相信將來都會有更多演出。