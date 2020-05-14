導演鄭保瑞坦承港產片先離棄了觀眾　「現在贖罪過程比死更難受」

「做導演是我們的職業，不是愛好。」鄭保瑞說。很多人都話香港電影青黃不接，八、九十年代最興盛的時期，風靡整個亞洲，到九十年代末慢慢靜下來，拍戲就似變成了一個興趣班，而不是一個能賺錢的工業。 導演鄭保瑞在澳視澳門的節目《導亦有道》中，便談到港產片的發展，他坦承香港電影曾經做錯，背棄了觀眾，「香港電影現在比死更難受」。

當年香港電影最風光的時期，最主要的原因是有外埠有輸出，全亞洲都看港產片。（影片截圖）

香港電影繁盛了20多年，90年代末開始步入低潮，甚至經常有人說「香港電影已死」，鄭保瑞在澳視澳門的節目《導亦有道》中，就有分享他對這議題的想法。

他提到當年的港產片曾出現過許多優秀作品，只是後來出了岔子。「無法彌補我們犯下的錯，這是因果關係，真的有做不好的地方，令觀眾覺得我們背棄了他們。」

鄭保瑞坦言香港電影曾經做錯背棄了觀眾。（影片截圖）

港產片風靡亞洲 當年主要靠賣埠

當年是香港電影最風光的時期，最主要的原因是有外埠有輸出，全亞洲都看港產片，華語電影以香港為中心，大量出口電影到東南亞國家，尤其是有大批中國僑民聚居的地方，遠至各個西方國家的唐人街都是看香港電影。「全亞洲都看香港電影，這才是一個真正的工業，塘水滾塘魚很難養起這麼大的工業。」

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當拍電影淪為興趣班

「大家以為有些電影票房收過千萬，成績很不錯，但就算是低投資的電影，其實都在蝕本。」他舉例說，最近唯一賺錢的應該是《淪落人》，因為製作預算被壓到200萬，電影確實拍得很好，但他相信陳小娟拍第二部戲，劇組工作人員都不可能收同樣的價錢。

「不能每次都求人幫忙，這樣的話電影就不是一個工業，只是興趣班，大家要求人幫忙，拍戲不計回報，就似興趣班而已，到處找人幫忙拍電影，怎會是工業？」

《逆流大叔》講述平凡中佬通過划龍舟燃起鬥志。（《逆流大叔》劇照）

曾經蜚聲國際的香港電影，這樣看來前路似乎很灰，鄭保瑞指現在拿著3000萬製作費，根本不足夠拍一部電影，拍攝一部文戲還可以，預算亦不能再壓低，但單靠香港票房又不能回本。

「假設以3000萬製作費做預算，在香港要收一億票房才不賠本，香港有幾多部戲收一億票房？《復仇者聯盟》吧，荷里活用幾十億美金拍攝的。」成本昂貴，鄭保瑞指難道大家要賣樓、賣車去拍戲？但這樣也不是一個健康的工業。

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古天樂賺內地錢貼香港電影

鄭保瑞提到現今香港，還有投資電影的老闆，都是真的熱愛電影，或許這是他們的本業，如果以投資角度而言，香港電影早在五年前已經停了。

「難道古天樂不知道香港電影蝕本嗎？就算《逆流大叔》都賠本的（大收$1,500萬票房），所以他不能拒絕內地電影，如果不是拍攝內地市場的電影，哪有錢拍香港電影。大家反而鬧他拍內地電影，卻不去了解香港電影市場。」

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「香港電影現在比死更難受」

「難道要他老人家（古天樂）把每部內地電影的片酬，都花在香港電影上？這到頭來也是去到興趣班的問題上。」鄭保瑞指出香港得700萬人，市場的確很小，這點要認命，「當年的成功是因為有輸出，大家不要誤以為當年是香港觀眾多，其實當時的電影是能賣到國外，但今時今日誰看？」

鄭保瑞指觀眾沒有必要了解這個行業背後的運作情況，但電影圈也很少人把這個真相說出來，他都坦承︰「香港電影沒有進步是事實，的確大部分都是，我們必須承認。我們先犯錯離棄了觀眾。」在最艱難的時候想修補的話，是難上加難，「犯了錯想贖罪，是從一個地獄跳去另一地獄，贖罪的過程是比死更難受，香港電影現在就是比死更難受。」