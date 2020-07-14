再封戲院｜《幻愛》破800萬被煞停　導演：希望今日唔係最後上映

新冠肺炎目前爆發第3波疫情，令香港市民人心惶惶，近期新增不少確診個案，香港政府昨晚（13日）再推出一系列防疫措施，當中包括關閉12類場所包括：戲院、酒吧、美容院、健身中心等等，暫時為期7日，而限制人數再下調至4人，而且下午6時至凌晨5時限制餐廳不能夠做堂食，只准做外賣，措施將於7月15日凌晨起生效。

香港政府宣布丙次關閉戲院。（資料圖片）

《幻愛》故事以屯門為背景，在輕鐵偶遇的場面的拍得浪漫非常。（《幻愛》劇照）

港產愛情片《幻愛》近日在屯門出席多場謝票場答謝觀眾支持，但就因為政府收緊政策，戲院再次停業，《幻愛》最新票房數字突破800萬票房，勢頭如此好似乎有機會破千萬，可惜世事難料，戲院即將關閉7日，《幻愛》團體都有在Facebook專頁上呼籲想睇戲的觀眾記住今日（14日）入場！

導演周冠威今日（14日）接受《香港01》訪問時表示：「《幻愛》如果跟返正常嘅票房走勢，其實過一千萬呢個叫做里程碑，對一套獨立本土電影、小品，可以在疫情底下過到千萬的話，對我哋團體會係一個好大嘅鼓勵、寄望、甚至係一個好大嘅里程碑，但係戲院突然封閉，係其中一個導致我哋都有啲失望，或者覺得可惜，亦都唔知道戲院會停幾耐，係咪按照計劃7日，所以其實都會有啲擔心，今日係唔係《幻愛》可以喺戲院睇嘅最後一日，當然咁樣睇好似好悲觀，但係我哋經歷過好似過山車咁樣，喺個疫情底下上映其實都有好大嘅擔憂，喺票房開售嘅第一日其實係非常之低，變咗我哋都好似坐過山車咁，之後又好快咁樣上升，呢樣都係導致我哋感到有一種奇蹟咁嘅感覺。」

其後導演有些感概講到，就如記者所說一樣現時（《幻愛》）這個勢頭的確去到一個比較高的位置，被大家捧為熱潮，甚至是一個現象「要去睇《幻愛》」，但很可惜突然被煞停，有些患得患失，好似失去了但又得到票房。用一個比喻來說，如果《幻愛》票房都係一個愛情的話，其實在戲中就正正在說明這種患得患失的愛情，終歸總結一句這件事都是人生，亦是我們香港每一個人共同所面對的經歷，只能夠順應上天的安排，寄望可以快點再一次見到觀眾，我絕對相信都有好大的信心戲院重開之時，《幻愛》可以再一次得到機會俾觀眾去睇呢套戲。

《幻愛》最新票房數字突破800萬票房。（《幻愛》Facebook）

《幻愛》Facebook專頁昨夜更新：

「未來嘅日子，我哋都唔知《幻愛》將會如何走下去。

自上映以嚟，呢部電影一直奇蹟處處。

由第一天嘅票房低開，到後來大家口碑推廣令呢部電影成為城中熱話，再到呢個周末連續兩日票房破百萬。

一切一切令《幻愛》團隊深信：有希望。

就如城中嘅你哋一樣，仍然抱緊希望，創造奇蹟。

借用導演 周冠威 嘅說話：「疫情再次爆發之初，團隊已有心理準備，公眾健康當然凌駕電影票房。《幻愛》熱潮被強行煞停，雖然無奈可惜，但回想最初，開畫票房低開卻迅速倍升，今天能夠突破800萬，其實很值得欣喜，感謝各方的支持與欣賞。唯有順服上天安排，盼望很快可以再與觀眾見面，未來見。」

問及導演假若戲院再開返，《幻愛》會否再上映時，他回應：「若然戲院重開，《幻愛》再上映一段時間都係好合理嘅，其實戲院都係商業，如果有人睇嘅話就會繼續上，如果戲院重開仍然有觀眾想睇《幻愛》，會繼續公映落去，每一套電影情況都係一樣，去到冇乜人睇戲院先會落畫嘅，希望落畫日期唔好咁早，戲院重開嘅日期又可以早啲。」

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《屍殺半島》原定今夜舉辦首映禮，因疫情關係電影公司宣布取消。（電影劇照）

《屍殺半島》（Peninsula）原定今夜舉辦首映禮，但就因疫情關係宣布取消首映禮，《打噴嚏》同樣原定於15日上映，但就因為戲院暫閉７日，仍需等待電影公司公布最新上映日子。

《打噴嚏》原定於15日上映，亦需改期。（電影劇照）

為期7日必須關閉的12項表列處所：

(a) 美容院；

(b) 會址；

(c) 通常供人飲酒、跳舞和作其他娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）；

(d) 卡拉OK場所；

(e) 麻將天九耍樂處所；

(f) 按摩院；

(g) 遊戲機中心；

(h 浴室；

(i) 健身中心；

(j) 遊樂場所；

(k) 公眾娛樂場所及

(l) 設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為「派對房間」）。

早前戲院解封才准可進食，不料未幾又被封院。

另外，措施規定餐廳和食肆規定每日下午6點到翌日早上5點，不能提供堂食，只准做外賣生意，同樣為期7日。而且香港市民在乘搭交通工具時，規定必須配戴口罩，否則會罰款$5,000，所有措施皆於7月15日凌晨起生效。

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