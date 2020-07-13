《幻愛》導演14年前短片作　《樓上傳來的歌聲》由輕鐵變港鐵調情

電影《幻愛》成為近日話題作，票房有不俗成績外，更成功令屯門變成打卡熱點，紛紛去重新認識這個地方。其實《幻愛》是源自導演周冠威，2006年攝製的30分鐘短篇舊作《樓上傳來的歌聲》，當中的故事設定、劇情發展大致一樣，角色名亦是阿樂和欣欣，只是結局有所不同。最近有網民尋回這條舊作重看，看畢亦有一番感受。

《幻愛》故事以屯門為背景，在輕鐵偶遇的場面的拍得浪漫非常。（《幻愛》劇照）

《幻愛》故事講善良戇直的小學教師阿樂（劉俊謙 飾），是精神病康復者，雖然渴望愛情但從來不敢戀愛。偶然一次在街頭遇上脫俗的欣欣（蔡思韵 飾），一見鍾情下勇於去發展，並坦承地透露病情。可惜種種原因令他不幸病發，更令他發現對方竟然是個攻於心計的心理輔導員，親近他原來另有目的。

屯門碼頭浪漫打卡點：

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阿樂與欣欣的前身對比2006年的舊作《樓上傳來的歌聲》，其實故事結構近乎一樣，可說是《幻愛》的實驗版。故事講男主角阿樂（張湖源 飾）是精神病康復者，積極面對生活，更高興地認識了住樓上的街坊欣欣（黎玉清 飾），但去到最後，觀眾才發現這個女主角原來是阿樂幻想出來，亦即是《幻愛》入面的「欣欣」，而最大分別是《幻愛》中，女主角蔡思韵有另一個分身，見習精神科醫生葉嵐，這是《樓》沒有的。

《樓上傳來的歌聲》沒有特定故事地點，不過就多在柴灣港鐵站取景。（《樓上傳來的歌聲》影片截圖）

周冠威畢業於香港演藝學院，主修導演，2006年回到演藝兼職教書，跟學生談到精神病患者故事時，啟發他進行資料搜集，當中對好些個案極感興趣，於是創作了這條30分鐘的短片《樓上傳來的歌聲》，短片獲讚賞，先後贏得《第十二屆香港獨立短片及錄像比赛》公開組銀獎，亦有參與《2006法國里昂亞洲電影節》。周一直都想將故事拍成長片，後來終於遇到機會，將故事延伸到拍成今日大家看到的《幻愛》。

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