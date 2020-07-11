幻愛｜小說版有全新悲慘結局？　導演周冠威︰會有10頁交代情節

新戲《幻愛》最近掀起一股熱潮，雖然開畫首日票房未盡人意，但之後靠口碑及網民的支持，上映一星期已經衝破400萬票房。

有影迷似乎睇完戲都未夠喉，紛紛搶購電影同名小說，結果小說推出5日沽清要加印。導演周冠威接受訪問亦有大爆書中部分細節，到底小說版是否有另一更悲傷的結局？

《幻愛》開畫首日票房不如理想，但之後靠觀眾口碑，已經突破400萬元，成為一周票房總冠軍。(《幻愛》劇照)

《幻愛》周邊產品勁搶手 小說推出5日後沽清

港產新片《幻愛》獲不少影評人力推，票房衝破400萬，影迷對電影中的角色阿樂、欣欣、葉嵐的背景和內心想法都相當有興趣，看戲後能掀起如此多討論，相信導演和演員們都很滿足。

《幻愛》的熱潮連帶周邊產品都非常受歡迎，電影小說推出5日後已經沽清，很多間書店亦表示缺貨要加印。電影海報在社交網站出post後，於一小時內亦被掃清，反應極好。電影更會推出劇照明信片，有不少網民都表示要入手。

周冠威導演透露《幻愛》的小說會比電影豐富很多，的確是有一個延伸版的結局。（影片擷圖）

導演親解《幻愛》小說版結局

對於有指小說版《幻愛》會給讀者另一個結局，有傳是個相對悲慘的結尾，導演周冠威接受訪問時就有分享當中細節。其實《幻愛》的小說是由電影劇本改編而成，「情節和電影本身有很大分別，因為很多場口就住片長關係要刪掉，除了戲中大部分情節和對白都會在書中完全出現，小說將有更多細節。」

電影結局後仲有10頁、8頁延伸故事

周冠威導演透露《幻愛》的小說會豐富很多，「多了人物的內心讀白，他們的想法等，而小說的結局確實是有個延伸版，在電影劇情完結後，小說還會有10頁、8頁紙去交代男女主角的發展。」所以，小說的確是有另一個結局，只是導演周冠威仍保持神秘。「這是電影另一編劇曾俊榮，給作者蔣曉薇創作自由，寫出另一版本的《幻愛》。」

《幻愛》的小說對男女主角的描寫會更多，當中是會有一段交代電影結局之後，男女主角的發展。(《幻愛》劇照)

蔡思韵：「我已經睇晒成本小說」

「不過你話小說版本的結局是否較悲慘，就要交給讀者回答，因為這講求感覺，很難由我來說。」周冠威說。而女主角蔡思韵就透露她已經看完了整本小說，「電影因為篇幅所限的刪減情節，在書中都可以看到，而且《幻愛》的角色在小說裡都有自己的一章，例如，葉嵐的背景在電影沒有詳盡交代，但小說就會有加強對她的描述。」

女主角蔡思韵透露《幻愛》的角色在小說裡都有自己的一章，例如葉嵐的背景在書中會有更多描述。（ceciliachoii/IG圖片）

導演周冠威亦都表示，他留意到很多觀眾看完《幻愛》後，對其結局都有不同的詮釋，「有人睇完覺得是真，有人覺得是假，很欣喜電影能帶動觀眾的討論，我也不想一刀切說自己對結局的看法。」

但導演就透露如果問他《幻愛》想帶出的意思，「我覺得其中一樣是，這兩位主角這樣努力去愛，去成長和突破自己，為對方犧牲和考慮，這些都是愛的本質。即是愛的本質不一定是追求開心，難以用happy或者sad去形容這個結局。」

+ 7 + 6 + 5

周冠威：「《幻愛》不是童話故事」

導演表示《幻愛》想讓觀眾看到愛是有兩面，有浪漫有艱難，有痛苦傷感，但同時有喜樂、歡欣和激動。「《幻愛》不是童話故事，我不想給一些廉價的希望，或者廉價的、所謂的happy ending，我希望觀眾看到的是一個深刻的愛情，有深刻自然也有痛苦，如果痛苦都可以連結，就好像兩位主角經歷這樣多，仍然對大家有思念，就很大機會有動力再在一起。」