比《復仇者聯盟》結局更壯觀浩大　羅素兄弟想拍《秘密戰爭》

執導4部賣座漫威（Marvel）電影《復仇者聯盟：終局之戰》、《美國隊長3：英雄內戰》等片的導演羅素兄弟，是漫威影業最受器重的兄弟搭擋，二人雖已在《終局之戰》後就已離開漫威，更拍出《驚天營救》等精彩電影，也將拍攝賴恩高斯寧、克里斯伊凡主演的諜報動作片《The Gray Man》，但他們未來仍有想拍攝漫威電影的計劃。

根據《BroBible》的訪談，安東尼羅素（Anthony Russo）不諱言他還有全新的漫威電影目標想法，而這部電影絕對會比《無限之戰》、《終局之戰》還要更為壯觀浩大，而他們想要拍的，就是在漫畫裡面的知名大事件「秘密戰爭」，曾集結正派、反派一同對抗強大的敵人，喬羅素（Joseph Russo）也說：「當我大概10歲或11歲的時候，這本漫畫將所有英雄聚在一起，這是最早做到這一部分的主要漫畫故事之一，對我而言，這是最好的敘事，當你把這群人放在一起時，會發生什麼，我也喜歡反派必須要與英雄們合作的概念。」

除此之外，二人更稱喜歡這故事中的反派，就是因為在他們的故事裡面，這些反派其實也是英雄，「我們拍攝《無限之戰》是很難很大規模的事情，但我們同樣也非常想拍《秘密戰爭》，而且後者的規模一定會更大」。

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