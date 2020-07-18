羅拔唐尼為被狗咬至毀容6歲男拍片　承諾下個生日會準備特別禮物

日前外國有位年僅6歲的小男孩Bridger Walker奮力保護妹妹，以致臉部被狗嚴重咬傷，事後縫了90針，他更講出：「當下只覺得如果有人必須死，我認為應該是我。」事件爆出後引起Marvel演員基斯伊雲斯（Chris Evans）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和湯賀蘭（Tom Holland）等人的關注，最新就連「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）為了支持Bridger，親自承諾佢一件事！

羅拔唐尼親自拍片給Bridger許下承諾！（影片擷圖）

昨日（17日）羅拔唐尼親自拍片給Bridger，他講到：「你是位搖滾明星，我叫做羅拔唐尼，扮演Tony一角，這令我成為了Cap（美國隊長）的朋友，我聽說他為你送上盾牌，我會做得比他更好，你在下一個生日給我打電話，我會為你準備一些特別的東西。最後多說一句，這是一個承諾，諾言是盾牌。」6歲男孩奮力護妹被狗咬至毀容 《復仇者》出動拍片送暖︰好勇敢

基斯伊雲斯為Bridger送上一個美國隊長的盾牌作鼓勵。（BD Twitter影片擷圖）

而Bridger的媽媽在Instagram寫下︰「其實我們不久前才為Bridger慶祝生日，所以應該會有一段很長的時間來讓我們猜猜這是個甚麼驚喜。」

因為不久前Bridger才慶祝完6歲生日，相信大家要多等一會才知道羅拔唐尼的驚喜。（網上擷圖）

Bridger Walker被咬到要縫逾90針，Anne Hathaway看到後分享了故事，更幫他TAG了復仇者們。（「annehathaway」圖片）