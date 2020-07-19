雲迪素終於現身Marvel電影？　傳接拍《Inhumans》當第二強主角

荷里活巨星雲迪素（Vin Diesel）早前「加盟」Marvel Studios《銀河守護隊》但就未有露面，只是幫「樹人」一角配音，但近日就有消息指出雲迪素接下來很有機會終於以真人現身在Marvel的超級英雄電影中！

早前已有消息講到飾演樹人的雲迪素與Marvel的合約非常神秘，不過就相當肯定他會續演《銀河守護隊3》。（《銀河守護隊》劇照）

雖然Marvel Studios大片《黑寡婦》、《永恆族》、《上氣》等等大片或許因新冠肺炎疫情關係受阻，接下來都未必能如期上映，但仍無阻他們繼續擴展MCU第四階段以及其後的發展。

有消息指出雲迪素一直都跟Marvel在商量關於《Inhumans》（異人族）的電影項目，講到他有意出演主角「黑蝠王」（Black Bolt），但對此雙方都未有給出確實的回應。

雲迪素接下來將有機會演出Marvel Studios的新戲《Inhumans》。（視覺中國）

一直以雲迪素只以聲音演出Marvel電影，為「樹人」一角配音，睇返他多次直言自己很喜歡Marvel超級英雄的角色不難推測出，他不想僅限於做配音的工作，所以Mavrel亦為他提供《Inhumans》的Black Bolt來吸引他。

事實上Marvel都有意啟動拍攝《Inhumans》，更有找到《黑豹》的共同編劇Joe Robert Cole來撰寫劇本。

《Inhumans》最早出現在影集《神盾局特工》（ Agents of Shield）的 第2、3季中，講述一批在更早的時候已經覺醒的異人族，為避免與普通人類的衝突而把自己傳送到月球上，建立他們的城市Attilan。（劇照）

但就因為《永恆族》是發展MCU第四階段的重心電影，Marvel老闆希望先專注在《永恆族》上，加上受新冠肺炎疫情影響，《Inhumans》亦不會在短時間來執行，粉絲還須耐心等待。

另外，Black Bol是Inhumans的領袖，有宇宙身二強之稱，他所擁有最具破壞性的武器就是他的尖叫聲（Sonic Scream），聲波足以摧毀一整個星球，耳語就能夠剷平一座城市，破壞力極大 。

Black Bol是Inhumans的領袖，他的尖叫聲（Sonic Scream）足以摧毀一整個星球。（Comics圖片）