【正義聯盟】傳賓艾佛力回巢演蝙蝠俠　DC挑Marvel機齊玩平行宇宙

粉絲期待已久的《正義聯盟》導演版（Zack Snyder's Justice League）將在明年HBO Max上映。近日有消息指，在電影中飾演蝙蝠俠的賓艾佛力（Ben Affleck）將與華納兄弟重新簽約，回巢續任蝙蝠俠，為導演版進行補拍及拍攝其獨立電影。

《正義聯盟》導演版將在明年登陸HBO Max。（官方圖片）

《The Cultured Nerd》前總編輯Taylor Murphy早前出席網台節目《LightCast》重申，前任「蝙蝠俠」賓艾佛力與華納兄弟重新簽約，並已同意再次擔任蝙蝠俠。他指出這消息來自他一位在華納兄弟工作的家庭成員，他甚至附上家庭成員的工作證力證此事。

Taylor Murphy在華納兄弟工作的家庭成員展示蝙蝠俠在《正義聯盟》導演版的新戰衣。（網上圖片）

Taylor Murphy在節目上表示：「據了解賓艾佛力已經簽署了新合約，我們已就這傳聞查詢了幾個人及不同消息來源，他們都表示『這發生了，他已經簽約』。我們回覆『這實在太好了』。」Taylor Murphy續指出，他們已查證有關消息，還表示確認相關消息的名單在業界非常有名。

《正義聯盟》導演版獲解封，未知會否為賓艾佛力版《蝙蝠俠》鋪路。（官方圖片）

雖然官方仍沒有公布賓艾佛力重新擔任蝙蝠俠，但Taylor Murphy卻堅決認為華納兄弟已與賓艾佛力接洽成功，並將在DC FanDome上公布細節。其實早前有粉絲發現DC FanDome上有兩部沒有公布名稱的神秘作品，之後官方急急把名字刪去，莫非其中一套是賓艾佛力版的《蝙蝠俠》。

早前有粉絲發現DC有兩部神秘作品。（網上擷圖）

雖然Taylor Murphy堅決認為賓艾佛力回歸續演蝙蝠俠已成事實，但《Heroic Hollywood》總編輯Umberto Gonzalez則大潑冷水，否定這消息。可以，如果Taylor Murphy的消息屬實，這或意味著DCEU會出現三名蝙蝠俠，當中包括新任蝙蝠俠羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及早前傳出會在電影《閃電俠》（The Flash）出現的米高基頓（Michael Keaton）版蝙蝠俠。莫非DCEU又要開始平行時空概念，影迷拭目以待。