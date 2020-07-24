艾迪烈柏尼新戲演社運人士　改編真實事件示威演變警民衝突

新戲《The Trial Of The Chicago 7》（台譯：《芝加哥七人案：驚世審判》）由奧斯卡影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）等人主演，原來會於今年10月在戲院上映，但由於新冠肺炎疫情影響，電影公司最終出售發行權給Netflix。

據外媒報道，Netflix以高達5600萬美元（約4.3億港元）購入全球版權，電影最近公開首波劇照，將在10月16日上線。

艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）與麥克懷倫斯（Mark Rylance）都有份演出新戲《The Trial Of The Chicago 7》。（劇照）

《The Trial Of The Chicago 7》（台譯：《芝加哥七人案：驚世審判》）由金獎編劇阿倫索金（Aaron Sorkin）自編自導，繼《莫莉遊戲》（Molly's Game）之後再自編自導的作品，導演的劇本經常有大量的台詞，相信今次亦不例外。

電影的演員卡士亦很強盛，包括「波叔」沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）、奧斯卡影帝艾迪烈柏尼、約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）、金球影帝米高基頓 (Michael Keaton)、在《水行俠》演奸角的Yahya Abdul-Mateen II和金像男星麥克懷倫斯（Mark Rylance）等人主演。

《The Trial Of The Chicago 7》（台譯：《芝加哥七人案：驚世審判》）由金獎編劇阿倫索金（Aaron Sorkin）自編自導，改編自真人真事。（IMDB圖片）

《The Trial Of The Chicago 7》電影改編一單發生在1968年的真人真事，講述美國民主黨當時在全國代表大會開會時，出現一場抗議示威運動，七名反越戰的社會運動人士被遭到逮捕，隔年這幾位人士遭到聯邦政府指控犯下諸多罪名，在歷史上被稱為「芝加哥七人案」。

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據知當時民主黨開會，一班反越戰的組織原本打算進行和平示威，申請在當日舉行和平抗議集會，但其申請被拒絕，之後有社運人士繼續舉行抗議。

抗議活動之後演變成大規模的警民衝突，事件中有過千人受傷，一人死亡。

而抗議活動的組織者包括Abbie Hoffman、Jerry Rubin、Tom Hayden和Bobby Seale被指控串謀煽動暴動。

沙格畢朗高漢飾演角色「Abbie Hoffman」，艾迪烈柏尼演出「Tom Hayden」，Yahya Abdul-Mateen II演出Bobby Seale，Jeremy Strong演出Jerry Rubin，四人飾演「芝加哥七君子」其中之四。

案件於1969年開始審判，七君子中有五人被判有罪，及後他們提出上訴，1972年扭轉判決，七君子全部被釋放。