以你的名字呼喚我｜萬五呎取景別墅拍賣　全屋14間房平過層太古城

《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）在2017年上映，電影獲得一致好評，由添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）與Armie Hammer主演，在意大利譜出戀曲。當時更吸引了不少影迷前往當地電影場景朝聖，掀起過一股熱潮，其中Timothee半裸坐在客廳彈琴的那間別墅由當地地產公司拍賣，價格曝光後，不少網民都話覺得好抵買！

《以你的名字呼喚我》以意大利的一個鄉郊小鎮為背景，單是電影裡的自然景色就讓人心曠神怡。（劇照）

《以你的名字呼喚我》由André Aciman的小說改編、意大利導演盧卡瓜達格尼諾（Luca Guadagnino）執導的同性戀題材青春愛情電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）在2017年上映，電影更在第90屆奧斯卡金像獎贏得最佳改編劇本的獎項，同時捧紅了現時在荷李活炙手可熱的演員添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）。

添麥菲查洛美憑《以你的名字呼喚我》成為荷李活炙手可熱的演員，戲約不斷。（劇照）

別墅價格曝光 網民：好抵買

當時不少影迷看完戲後都去到意大利的各個拍攝場景朝聖，戲中其中一幕講到Timothee半裸坐在客廳彈琴給Armie Hammer的浪漫情節，相信對觀眾來說都相當深刻。

那棟別墅借給劇組拍戲後，當地的地產公司就公開拍賣，價格曝光後嚇親不少網民。

+ 4 + 3 + 2

別墅15000呎有14個房間、7間浴室

《以你的名字呼喚我》的這幢別墅環境非常廣闊，屋內有多達14個房間、7間浴室，單是建築物就佔地約15000呎，室內裝修別緻，拱形的壁畫天花板很有藝術氣息，另外更有很大的私人花園。當現時一層3房的太古城都要賣1800萬，呢間豪宅真係抵買得好緊要。

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如果看過電影，影迷相信對這別墅各個場照都很熟悉。別墅售價約170萬歐元（約1千520萬港元）。對比寸金尺土的香港，這樣的房價難怪不少網民都過話好划算，「千幾萬買這樣大的地方，真的難以想像」。