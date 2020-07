以你的名字呼喚我｜萬五呎取景別墅拍賣　全屋14間房平過層太古城

《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)在2017年上映,電影獲得一致好評,由添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)與Armie Hammer主演,在意大利譜出戀曲。當時更吸引了不少影迷前往當地電影場景朝聖,掀起過一股熱潮,其中Timothee半裸坐在客廳彈琴的那間別墅由當地地產公司拍賣,價格曝光後,不少網民都話覺得好抵買!

《以你的名字呼喚我》以意大利的一個鄉郊小鎮為背景,單是電影裡的自然景色就讓人心曠神怡。(劇照)

《以你的名字呼喚我》由André Aciman的小說改編、意大利導演盧卡瓜達格尼諾(Luca Guadagnino)執導的同性戀題材青春愛情電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)在2017年上映,電影更在第90屆奧斯卡金像獎贏得最佳改編劇本的獎項,同時捧紅了現時在荷李活炙手可熱的演員添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)。

添麥菲查洛美憑《以你的名字呼喚我》成為荷李活炙手可熱的演員,戲約不斷。(劇照)

別墅價格曝光 網民:好抵買

當時不少影迷看完戲後都去到意大利的各個拍攝場景朝聖,戲中其中一幕講到Timothee半裸坐在客廳彈琴給Armie Hammer的浪漫情節,相信對觀眾來說都相當深刻。

那棟別墅借給劇組拍戲後,當地的地產公司就公開拍賣,價格曝光後嚇親不少網民。

別墅15000呎有14個房間、7間浴室

《以你的名字呼喚我》的這幢別墅環境非常廣闊,屋內有多達14個房間、7間浴室,單是建築物就佔地約15000呎,室內裝修別緻,拱形的壁畫天花板很有藝術氣息,另外更有很大的私人花園。當現時一層3房的太古城都要賣1800萬,呢間豪宅真係抵買得好緊要。

如果看過電影,影迷相信對這別墅各個場照都很熟悉。別墅售價約170萬歐元(約1千520萬港元)。對比寸金尺土的香港,這樣的房價難怪不少網民都過話好划算,「千幾萬買這樣大的地方,真的難以想像」。