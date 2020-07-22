【神奇女俠1984】電影周邊商品意外劇透　男友重生竟然咁兒戲？

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠》（Wonder Woman）續集電影《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）原定在美國時間上月初上映，可惜受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，電影映期被迫延至10月。正當影迷不解究竟在上集已死的Steve Trevor如何復活時，電影的周邊商品卻意外揭秘。

《神奇女俠1984》原本在今年6月上映，可惜受疫情影響而延期。（《神奇女俠1984》劇照）

由《神奇女俠1984》衍生的兒童讀物意外揭露了神奇女俠的愛人Steve Trevor究竟如何重生。其實如果沒有疫情影響，電影早在六月時已經上映。可是電影因疫情影響而兩度改期。無奈電影的周邊商品已經準備就緒，電影細節遭公開看來是無可避免。

基斯派恩飾演的Steve Trevor在《神奇女俠》時已經死亡。（《神奇女俠1984》劇照）

當《神奇女俠1984》開始製作後，導演Patty Jenkins就公布了一張由基斯派恩（Chris Pine）飾演的Steve Trevor劇照。當時DC粉絲對此大為震驚及困惑，並且一直猜測他究竟如何能重生。最終原來他是靠一顆名為Dreamstone的神秘寶石救回。

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《Wonder Woman 1984: The Junior Novel》及《Wonder Woman 1984: Meet Wonder Woman》這兩本兒童讀物提供了有關Dreamstone的線索。這貌似黃寶石的Dreamstone收藏在史密森尼美國藝術博物館，某天Diana Prince／神奇女俠及Barbara Ann Minerva／豹女意外發現了這寶石。據這兩本兒童讀物指出，Dreamstone與神奇女俠的真言套索一樣附有神力，前者有能力幫持有人實現一個願望。最後兩人發現這寶石是由God of Lies（暫譯：謊言之神）所製造。

Barbara Ann Minerva相信也是透過神秘寶石的力量變成豹女。（《神奇女俠1984》劇照）

由此看來，《神奇女俠1984》今集的故事聚焦在神奇女俠如何銷毀這神秘寶石，然而在此之前，她或用了這寶石把Steve Trevor救回來；而Barbara Ann Minerva為何變成豹女，相信她也是向了這神秘寶石許願；至於被認為是今集反派，由Pedro Pascal飾演的商人Maxwell Lord與電影有何關連呢？相信在兒童讀物所提到神秘寶石是偷運至美國，其幕後黑手正是Maxwell Lord。