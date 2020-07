【神奇女俠1984】電影周邊商品意外劇透　男友重生竟然咁兒戲？

由姬嘉鐸(Gal Gadot)主演的《神奇女俠》(Wonder Woman)續集電影《神奇女俠1984》(Wonder Woman 1984)原定在美國時間上月初上映,可惜受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響,電影映期被迫延至10月。正當影迷不解究竟在上集已死的Steve Trevor如何復活時,電影的周邊商品卻意外揭秘。

《神奇女俠1984》原本在今年6月上映,可惜受疫情影響而延期。(《神奇女俠1984》劇照)

由《神奇女俠1984》衍生的兒童讀物意外揭露了神奇女俠的愛人Steve Trevor究竟如何重生。其實如果沒有疫情影響,電影早在六月時已經上映。可是電影因疫情影響而兩度改期。無奈電影的周邊商品已經準備就緒,電影細節遭公開看來是無可避免。

基斯派恩飾演的Steve Trevor在《神奇女俠》時已經死亡。(《神奇女俠1984》劇照)

當《神奇女俠1984》開始製作後,導演Patty Jenkins就公布了一張由基斯派恩(Chris Pine)飾演的Steve Trevor劇照。當時DC粉絲對此大為震驚及困惑,並且一直猜測他究竟如何能重生。最終原來他是靠一顆名為Dreamstone的神秘寶石救回。

《Wonder Woman 1984: The Junior Novel》及《Wonder Woman 1984: Meet Wonder Woman》這兩本兒童讀物提供了有關Dreamstone的線索。這貌似黃寶石的Dreamstone收藏在史密森尼美國藝術博物館,某天Diana Prince/神奇女俠及Barbara Ann Minerva/豹女意外發現了這寶石。據這兩本兒童讀物指出,Dreamstone與神奇女俠的真言套索一樣附有神力,前者有能力幫持有人實現一個願望。最後兩人發現這寶石是由God of Lies(暫譯:謊言之神)所製造。

Barbara Ann Minerva相信也是透過神秘寶石的力量變成豹女。(《神奇女俠1984》劇照)

由此看來,《神奇女俠1984》今集的故事聚焦在神奇女俠如何銷毀這神秘寶石,然而在此之前,她或用了這寶石把Steve Trevor救回來;而Barbara Ann Minerva為何變成豹女,相信她也是向了這神秘寶石許願;至於被認為是今集反派,由Pedro Pascal飾演的商人Maxwell Lord與電影有何關連呢?相信在兒童讀物所提到神秘寶石是偷運至美國,其幕後黑手正是Maxwell Lord。